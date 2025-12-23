Φέρτε τον εαυτό σας στο παιχνίδι – Νέα κίνηση του Netflix στον χώρο του gaming

Το Netflix, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα θέασης, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/12) ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα «εργαλεία» ανάπτυξης και την υποδομή της νεοφυούς εταιρείας Ready Player Me (που εδρεύει στην Εσθονία) για να δημιουργήσει avatars που θα επιτρέπουν στους συνδρομητές του Netflix να «μεταφέρουν» την ψηφιακή τους περσόνα σε διαφορετικά παιχνίδια.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν. Η Ready Player Me έχει αντλήσει 72 εκατ. δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι a16z, Endeavor, Konvoy Ventures, Plural, καθώς και angels, όπως συνιδρυτές εταιρειών τύπου Roblox, Twitch και King Games.

Το Netflix ανέφερε στο TechCrunch ότι η ομάδα της startup, περίπου 20 άτομα, θα ενταχθεί στην εταιρεία. Από τους τέσσερις ιδρυτές, Ράινερ Σελβέτ, Χάβερ Γιάρβεογια, Κάσπαρ Τίρι και Τίμμου Τόκε, μόνο ο Chief Technology Officer, Ράινερ Σελβέτ, θα μετακινηθεί στην πλατφόρμα. Δεν υπάρχει ακόμη εκτίμηση πότε θα λανσαριστούν τα avatars, ούτε διευκρινίσεις για τα παιχνίδια ή τα είδη αυτών θα τα υποστηρίξουν πρώτα.

Μετά την εξαγορά, η Ready Player Me θα αρχίσει να τερματίζει τις υπηρεσίες της την 31ή Ιανουαρίου 2026, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού «εργαλείου» δημιουργίας άβαταρ PlayerZero.

Η συμφωνία αποτυπώνει τη μεταβαλλόμενη προσέγγιση του Netflix στην αγορά gaming. Όταν εισήλθε στον χώρο πριν από 4 χρόνια, προσέφερε mobile games στους συνδρομητές του, οι οποίοι συνδέονταν με τον λογαριασμό τους. Τότε, η εταιρεία παρομοίαζε το gaming με μία ακόμη κατηγορία περιεχομένου, αντίστοιχη με τις επεκτάσεις της σε πρωτότυπες ταινίες, animation και μη σεναριακά προγράμματα.

Υπό την ηγεσία του τότε VP Games, Μάικ Βέρντου (με προϋπηρεσία σε EA και Kabam), το Netflix εξαγόρασε και αδειοδότησε αρκετά στούντιο και τίτλους. Η στρατηγική είχε μεικτά αποτελέσματα: Ορισμένοι γνωστοί τίτλοι, όπως το GTA: San Andreas, προσέλκυσαν ενδιαφέρον, ενώ άλλοι πέρασαν απαρατήρητοι. Παράλληλα, το Netflix έκλεισε αρκετές από τις εξαγορασμένες μονάδες ή τις επέστρεψε στους ιδρυτές τους.

Στο πλαίσιο της στροφής στρατηγικής, προσέλαβε πέρυσι τον Αλέν Τασκάν, πρώην στέλεχος της Epic Games, ως επικεφαλής του τομέα gaming. Ο Μάικ Βέρντου, που τότε είχε ρόλο VP generative AI for games, αποχώρησε 7 μήνες αργότερα.

Υπό τον Τασκάν, το Netflix έχει επεκτείνει το gaming για τηλεόραση, δίνοντας έμφαση σε party games, παιδικά παιχνίδια, αφηγηματικούς και πιο mainstream τίτλους. Πρόσφατα κυκλοφόρησε παιχνίδια όπως Netflix Puzzled, PAW Patrol Academy, WWE 2K25, Red Dead Redemption και το live party game Best Guess με έπαθλο 1 εκατ. δολάρια. Επίσης, ανακοίνωσε νέο τίτλο FIFA για τηλεοράσεις εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το Netflix, έτσι, φαίνεται να ακολουθεί πιστά το μοντέλο της τηλεόρασης που υιοθέτησε διαδραστικές εμπειρίες μέσω κινητών, όπως η ψηφοφορία κοινού σε εκπομπές τύπου American Idol και Love Island.