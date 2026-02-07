Έφτασε κοντά στον θάνατο από μία γρατζουνιά: Περιπέτεια για 62χρονο που έκανε διακοπές στις Μπαχάμες

Μετά από μια γρατζουνιά στον αστράγαλο που απέκτησε κατά τη διάρκεια διακοπών στις Μπαχάμες, ένας άνδρας από τη Φλόριντα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια καταστροφική μορφή της λεγόμενης «σαρκοφάγου» λοίμωξης — με τους γιατρούς να του δίνουν μόλις 10% πιθανότητες επιβίωσης.

Ο 62χρονος Brian Roush ταξίδεψε στον δημοφιλή εξωτικό προορισμό την περίοδο της Πρωτοχρονιάς μαζί με τη σύντροφό του, Tonia Buford Stinson, για να γιορτάσουν το γεγονός ότι πρόσφατα μετακόμισαν μαζί. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σκόνταψε και γρατζούνισε τον αστράγαλό του, όπως ανέφερε η κόρη του, Brittany Roush, στο WFLA. Το τραύμα φαινόταν μικρό και δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, όπως το κολύμπι με γουρούνια και τα θαλάσσια παιχνίδια.

Ο Brian Roush / GoFundMe

Ωστόσο, κατά την επιστροφή του στο Φορτ Λόντερντεϊλ στις 3 Ιανουαρίου, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. «Αρρώστησε πολύ και μέσα σε λίγες ώρες εισήχθη στο νοσοκομείο με σοβαρό σηπτικό σοκ, διασωληνώθηκε και μπήκε σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής», αναφέρεται σε σελίδα GoFundMe που δημιούργησε η κόρη του για την υποστήριξη της αποκατάστασής του.

Η ασθένεια εξελίχθηκε ταχύτατα. Όπως αποκάλυψε η Brittany, στο τμήμα επειγόντων το τραύμα στον αστράγαλο «γέμισε φουσκάλες». Οι γιατροί υποψιάστηκαν άμεσα νεκρωτική απονευρωσίτιδα — γνωστή ως «σαρκοφάγο νόσος» — η οποία προκαλεί ταχεία νέκρωση των ιστών.

Ο Roush οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, όπου αφαιρέθηκε ο μολυσμένος ιστός, όμως είχε ήδη εμφανίσει σήψη, μια δυνητικά θανατηφόρα αντίδραση του οργανισμού σε λοίμωξη. Σύμφωνα με την οικογένειά του, η σήψη προκάλεσε ανεπάρκεια στο ήπαρ, τα νεφρά και τους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα και υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών. Η λοίμωξη προκάλεσε γάγγραινα στον αστράγαλο, οδηγώντας στην αφαίρεση μεγάλου μέρους ιστού μέχρι το οστό.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις των γιατρών, μετά από μία εβδομάδα εντατικής θεραπείας με αντιβιοτικά και μηχανική υποστήριξη, η λοίμωξη υποχώρησε και η λειτουργία των πνευμόνων και του ήπατος άρχισε να βελτιώνεται. Παρ’ όλα αυτά, ο Roush θα χρειαστεί μακροχρόνια αποκατάσταση για να μάθει ξανά να περπατά και να χρησιμοποιεί τα άκρα του.

Η νεκρωτική απονευρωσίτιδα είναι σπάνια, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόληψη περιλαμβάνει βασικούς κανόνες υγιεινής, όπως ο σωστός καθαρισμός τραυμάτων με σαπούνι και νερό, η κάλυψή τους με καθαρό επίδεσμο και η αποφυγή κολύμβησης σε θάλασσα, πισίνες ή υδρομασάζ όταν υπάρχει ανοιχτή πληγή.