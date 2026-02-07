Παναθηναϊκός: Γιάγκουσιτς στην αποστολή, εκτός και ο Τσέριν με ενοχλήσεις

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ακόμη ένα ντέρμπι κι αυτή τη φορά εκτός έδρας. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, φιλοξενούνται από τον Ολυμπιακό για την Super League. Έχοντας να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στους Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό, αλλά και στον Τσέριν. Ο Σλοβένος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έτσι τέθηκε νοκ άουτ.

Αντίθετα, προπονήθηκε για πρώτη φορά με το «τριφύλλι» ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Αυτό ήταν αρκετό για να μπει στην αποστολή ο Κροάτης. Όπως και ο Γιάννης Κώτσιρας, που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού όπως την ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.