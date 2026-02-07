Οργιάζουν οι θεωρίες για τον «ζωντανό» Έπσταϊν - Από το Ισραήλ μέχρι στο Γκουαντάναμο

Ο θάνατος του Τζέφρεϊ Έπσταϊν, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, αλλά και τα όσα ακολούθησαν που εξελίχθηκαν σε ένα σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων με εμπλεκόμενους προσωπικότητες υψηλού προφίλ, έφεραν στο προσκήνιο πάσης φύσεως θεωρίες συνωμοσίας.

Πρόσφατη και επικρατέστερη όλων, ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής είναι «ζωντανός», ως απόρροια των πρόσφατων αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, με πολλούς μάλιστα στο διαδίκτυο να υποστηρίζουν ότι τον έχουν δει!

Μία από τις πιο διαδεδομένες, και ήδη απαξιωμένες, θεωρίες που διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώνεται σε έναν λογαριασμό Fortnite, ο οποίος λανθασμένα θεωρήθηκε ότι ανήκε στον Έπσταϊν και είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα.

Εν τω μεταξύ, μια εικόνα ενός άνδρα με μακριά γκρίζα μαλλιά, που υποτίθεται ότι περπατούσε σε έναν δρόμο στο Ισραήλ, διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Αποδείχθηκε ότι ήταν δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των πιο ακραίων υποθέσεων που διαδίδονται στο X είναι η υπόθεση ότι ο Έπσταϊν «ανταλλάχθηκε» από τη φυλακή και αντικαταστάθηκε με ένα πτώμα, και ότι βρίσκεται επί του παρόντος στο Γκουαντάναμο Μπέι, όπου ανακρίνεται για τυχόν πληροφορίες που είχε σχετικά με ξένες χώρες.

The evidence in the files makes it clear he is alive.



On the night of the supposed death, an anonymous account turned out to be a guard reported unusual activity at the jail, stating a swap with a double was taking place an hour before it was announced to the public Epstein had… pic.twitter.com/2IMRLpjl9j — Pure Guava (@pureguava10300) February 3, 2026

Υπήρξε επίσης μεγάλη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια εικόνα από τη νύχτα που πέθανε στη φυλακή, η οποία δείχνει μια θολή «πορτοκαλί λάμψη» να κατευθύνεται προς τα πάνω, προς το κελί του.

Στις 10:39 μ.μ. τη νύχτα που ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός, κάποιος εθεάθη να μπαίνει στο κελί του Επστάιν. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό στην έκθεση του 2019.

Η δημοφιλία των θεωριών συνωμοσίας για τον Έπσταϊν ήταν εμφανής σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο X από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Thomas Massie μετά την τελευταία δημοσίευση αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνολικά 147.000 άτομα συμμετείχαν στη δημοσκόπηση με το 46% να απαντά ότι ο Έπσταϊν ήταν «ακόμα ζωντανός», ενώ ένα άλλο 33% πίστευε ότι δολοφονήθηκε και μόλις το 3% πίστευε ότι αυτοκτόνησε.