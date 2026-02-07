Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας

Ο Νικόλαος Τσικλόπουλος έχει απαλλαγή στράτευσης και νοσηλεύθηκε για μακρό χρονικό διάστημα σε Νευρολογική κλινική

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας

Το σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο της Οδησσού, ανήκε στην Τατιάνα Τσικλοπούλου. Η μαρμάρινη πλάκα (φώτο) στην είσοδο του σπιτιού αναφέρει: "Τατιάνα Τσικλόπουλου του Χαράλαμπου 1915 - 2010. Σ αυτό το σπίτι έζησε η κόρη του Ελληνικού Λαού, Δίκαια των Λαών που έσωσε εβραίους στη διάρκεια της φασιστικής κατοχής"

Συναγερμός σήμανε χθες με μια πληροφορία που ήρθε από την Οδησσό. Αφορά δύο αδέλφια, τον Νικόλαο και τον Αλέξανδρο Τσικλόπουλο, των οποίων το σπίτι... μπήκε στο μάτι τοπικού βουλευτή. Το σπίτι αυτό μάλιστα ανήκε σε μια ιστορική φυσιογνωμία, την Τατιάνα Τσικλοπούλου, η οποία έσωσε πολλούς Εβραίους.

Το ζήτημα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο διεθνολόγος, Θράσος Ευτυχίδης . γνώστης των θεμάτων που αφορούν στην Ουκρανία, με σειρά αναρτήσεών του στα social media όπου ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε στην αρχική ανάρτηση:

Χθες το βράδυ στην Οδησσό τα αδέλφια Νικόλαος (58 ετών) και Αλέξανδρος (52 ετών) Τσικλόπουλος δέχθηκαν γι άλλη μια φορά επίθεση στο σπίτι τους. Οι επιτιθέμενοι περίπου 10 άτομα παρουσία του τοπικού βουλευτή Βίκτορα Μέλνικ χτύπησαν άσχημα στην είσοδο του σπιτιού τον Νικόλαο και τον μετέφεραν δια της βίας στο Στρατολογικό Κέντρο της Οδησσού.

Ο Νικόλαος έχει απαλλαγή στράτευσης και νοσηλεύθηκε για μακρό χρονικό διάστημα σε Νευρολογική κλινική. Όπως ξεκαθαρίστηκε στην Αστυνομία οι άνδρες που επιτέθηκαν δεν ήταν ούτε αστυνομικοί ούτε στρατολόγοι αλλά άνδρες ιδιωτικής εταιρείας που φορούν παρόμοιες στολές με αυτές της αστυνομίας. Αιτία της επίθεσης όπως καταγγέλει ο Αλέξανδρος, η επιθυμία του Μέλνικ που είναι και ιδιοκτήτης οικοδομικής εταιρείας να αποκτήσει το σπίτι. Προσέξτε ΟΧΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΙ αλλά απλά να το πάρει όπως γινόταν στις παλιές "καλές" εποχές.

Το σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο της Οδησσού, ανήκε στην γιαγιά τους Τατιάνα Τσικλοπούλου του Χαράλαμπου η οποία δεν είναι μια τυχαία Ελληνίδα. Η μαρμάρινη πλάκα (φώτο) στην είσοδο του σπιτιού αναφέρει: "Τατιάνα Τσικλόπουλου του Χαράλαμπου 1915 - 2010. Σ αυτό το σπίτι έζησε η κόρη του Ελληνικού Λαού, Δίκαια των Λαών που έσωσε εβραίους στη διάρκεια της φασιστικής κατοχής".

Η Τατιάνα σαν Ελληνίδα επέζησε των Σταλινικών Γκούλαγκ, έγινε Πρόεδρος της πρώτης ελληνικής Κοινότητας στην Οδησσό, ενώ είχε συμμετοχή
στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Μετά το θάνατό της το σπίτι πέρασε στα αδέλφια Νικόλαο και Αλέξανδρο. Φυσικά η οικογένεια συναντήθηκε άπειρες φορές με Έλληνες πολιτικούς. Ένας από αυτούς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος που τους παρακίνησε να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα. Μέσα στον πόλεμο τα αδέλφια μάζεψαν τα απαραίτητα έγγραφα και τα κατέθεσαν στο Προξενείο πριν δυο χρόνια. Έκτοτε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
Σήμερα ο Νικόλαος κρατείται και η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Μήπως το Προξενείο μας να κινητοποιηθεί. Μήπως ο Γιάννης Λοβέρδος που έχει τέτοιες ευαισθησίες. Το τηλέφωνο του Αλέξανδρου στη διάθεσή μου.

Φώτο: 1. Η μαρμάρινη πλάκα στο σπίτι. 2. Αφιέρωμα στην ομογενειακή ΟΔΗΣΣΟ. 3. Εκδήλωση για τα 180 Χρόνια από την ίδρυση της ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο Αλέξανδρος κρατάει την εικόνα του Γρηγορίου του Ε΄, η Τατιάνα είναι στην άκρη δεξιά.

Ακολούθησε νέα ανάρτηση όπου πληροφορούμαστε ότι ο Νικόλαος Τσικλόπουλος είναι ιερωμένος, ενώ αναφέρεται και στις προσπάθειες του προξενείου.

Σήμερα από ό,τι φαίνεται ο συναγερμός έληξε.

Σε νέα ανάρτηση ο κ. Ευτυχίδης τονίζει:

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ ΟΛΑ ΚΑΛΑ!!!

Φαίνεται ότι η χθεσινή σας ανταπόκριση δούλεψε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μόλις πήρα καταφέραμε να κινητοποιήσουμε πολύ κόσμο και στην Ουκρανία. Βοήθησε το Προξενείο μας, η ελληνική Κοινότητα της Οδησσού αλλά και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και η Ισραηλιτική Κοινότητα!

Οι Εβραίοι της Οδησσού δεν ξέχασαν το ρόλο της γιαγιάς Τατιάνας στην κατοχή που διέσωσε πολλούς εβραίους και έλαβε τον τίτλο του Δικαίου των Λαών.

Στις 8 χθες το βράδυ ο έτερος αδελφός Αλέξανδρος, βρέθηκε συνοδεία Ραβίνου στο Στρατολογικό κέντρο όπου κρατούνταν ο Νικόλαος και τον απελευθέρωσαν.

Η μεγαλύτερη δύναμη τελικά ... είμαστε όλοι εμείς.

