Ουκρανία: Γιατί η ειρήνη δεν είναι κοντά - Οι 4+1 διαφορετικές προσεγγίσεις - Διεθνολόγος εξηγεί

Μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στο οποίο είχαν συμφωνήσει σε γενικές γραμμές αποτελείτο, βάσει δημοσιευμάτων και δημόσιων δηλώσεων, από τρία βασικά σημεία για την επίτευξη της πολυπόθητης ειρήνης, την οποία όλοι επιζητούν, αλλά την εννοούν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.



Το πρώτο ήταν η απόρριψη της εκεχειρίας και της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός ως ενδιάμεσα στάδια και η άμεση μετάβαση στον τελικό στόχο: μια ειρηνευτική συμφωνία. Μέχρι την υπογραφή της, οι εχθροπραξίες θα συνεχίζονταν. Αυτή ήταν η θέση του Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησε με αυτήν.



Το δεύτερο ήταν η λεγόμενη «ανταλλαγή εδαφών», το κύριο στοιχείο της οποίας ήταν η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντόνετσκ, σε αντάλλαγμα για την οποία ο Πούτιν ήταν έτοιμος να σταματήσει τα πυρά κατά μήκος της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου ή ακόμα και να αποσύρει τα στρατεύματά του από ορισμένα εδάφη στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο. Αν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα του Πούτιν, οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος τουλάχιστον να το συζητήσει ή ακόμα και να το υποστηρίξει.



Το τρίτο ήταν οι εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας χωρίς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, ο Πούτιν συμφώνησε ότι τέτοιες εγγυήσεις ήταν απαραίτητες. Και αυτό, κατά την άποψη της Ουάσινγκτον, έγινε ένα «σημείο καμπής» στις διαπραγματεύσεις, επιτρέποντάς τους να σπάσουν το αδιέξοδο. Ωστόσο, δεν ειπώθηκε τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με το ποιες εγγυήσεις συζητούνταν.

Και πάμε στην προσδοκία της ειρήνης....

«Τελικά απ’ ότι φάνηκε και δεν το ‘χαμε καταλάβει οι αφελείς, φαίνεται ότι όλοι είναι υπέρ της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν που η σκιά του πλανιόταν ως φάντασμα στις αίθουσες του Λευκού Οίκου και το Οβάλ Γραφείο. Άλλωστε χρειάστηκε να διακοπεί η συζήτηση μεταξύ των «ηγετών» για περίπου 40 λεπτά για να υπάρξει συνομιλία μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν. Αν λοιπόν είναι έτσι γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος και για ποια ειρήνη μιλάμε; Γιατί και εδώ οι διαφορές είναι θεμελιώδεις. Και πραγματικά είναι δύσκολο να προβλέψεις την εξέλιξη μια που στην ουσία έχουμε μια πολυπαραγοντική εξίσωση με άγνωστο Χ την πολυπόθητη ειρήνη», αναφέρει στο Newsbomb o Θράσος Ευτυχίδης, Διεθνολόγος-Οικονομολόγος, αναλυτής του Strategy International.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις της ειρήνης.

-Έχουμε λοιπόν την Ειρήνη της Ρωσίας που θέλει τα εδάφη του Ντονμπάς στο σύνολό τους και δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις εδαφών που έχει καταλάβει. Που δεν επιθυμεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα συμπεριλαμβάνουν ανάπτυξη στρατευμάτων από εχθρικές χώρες (ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση). Που δεν επιθυμεί να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ζελένσκι που θεωρεί απονομιμοποιημένο.

-Την Ειρήνη της Ευρώπης – όχι όλης, αλλά αυτής που συμμετείχε χθες στη συνάντηση υποκλινόμενη στο μεγαλείο και τη μεγαλοφυία του διαπραγματευτή της Ειρήνης Τραμπ. Που είναι έτοιμη να προσφέρει 100 δισ. για την αγορά όπλων από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία και εκφράζει την ετοιμότητα να αναπτύξει δυνάμεις στο έδαφος της πολύπαθης Ουκρανίας. Της Ευρώπης που δε θα ήθελα να αναπτύξω πλήρως τα αισθήματα των πολιτών της για την υπερήφανα γλοιώδη στάση της απέναντι στον Τραμπ.

-Την Ειρήνη των ΗΠΑ που το αντιμετωπίζει απλά επιχειρηματικά. Ένα ακόμη deal για τον Τραμπ που εμφανίζει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή, ενδιάμεσο σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε η χώρα του. Όχι αυτός αλλά ο προβληματικός Μπάιντεν (λες και είναι άλλο κράτος), που ανυπομονεί να ξεκλειδώσει συμφωνίες κάποιων δισ. με Ουκρανία και Ρωσία, αλλά συνεχίζει με ευχαρίστηση να πουλάει όπλα και ενέργεια. Που φυσικά φιλοδοξεί να προσθέσει ένα Βραβείο Νόμπελ, δείγμα αμετροέπειας και απόλυτης υποταγής του λεγόμενου και «πολιτισμένου» κόσμου.

Την Ειρήνη του έρμου του Ζελένσκι (όχι της Ουκρανίας) που αντιλαμβάνεται πλέον ότι οι Ευρωπαίοι «σύμμαχοι» πηδούν από το καράβι που βυθίζεται με εντυπωσιακές μεταστροφές (κωλοτούμπες σε απλά ελληνικά) σε μια προσπάθεια να περισώσουν ό,τι μπορούν όχι από την αξιοπρέπεια, αλλά από τα συμφέροντά τους και την επένδυση στον πόλεμο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του Ζελένσκι αυτή τη στιγμή δεχόμενος την πίεση των φιλειρηνιστών απ’ όλες τις πλευρές.

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings in a… pic.twitter.com/YqkdRlyKCI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

-Υπάρχει και η Ειρήνη για την Ουκρανία και τον Ουκρανικό Λαό, αλλά αυτή η ειρήνη ελάχιστα απασχόλησε τις τελευταίες συναντήσεις. Βλέπετε, ακόμη και στην Ελλάδα -μια χώρα που έχει περάσει απίστευτες περιπέτειες και έχει μια ανοιχτή πληγή στην Κύπρο- όσοι μιλούν για Δίκαιη Ειρήνη και Διεθνές Δίκαιο έχουν ενοχοποιηθεί.

Πόσο κοντά είναι η ειρήνη

«Και τέλος για να μιλήσουμε για τα πρακτικά. Η ειρήνη, έστω αυτή που προεξοφλούν οι αγορές δεν είναι κοντά. Θα πρέπει να ενοποιηθούν και να μορφοποιηθούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα «θέλω». Στις επόμενες εβδομάδες θα δούμε αναβαθμισμένες επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιθανότατα σε επίπεδο ΥΠΕΞ, Λαβρόφ και Σιμπίχα. Αργότερα, όταν και αν, μια τριμερή Τραμπ, Πούτιν, και προέδρου της Ουκρανίας – δεν γράφω Ζελένσκι γιατί κανείς δεν ξέρει. Το διάστημα που θα ακολουθήσει θα προετοιμαστούν ανάλογα και τα ακροατήρια των -και- ηγετών λεγόμενων ώστε να χωνέψουν την ειρήνη που θα τους σερβίρουν.

Στο μεταξύ ο πόλεμος συνεχίζεται. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, παιδιά αδελφικών λαών, χάνουν τη ζωή τους εν μέσω και για deals δισεκατομμυρίων. Η κυριότερη απώλεια παραμένει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά αυτή δεν αποτελεί θέμα συζήτησης», καταλήγει ο κ. Ευτυχίδης μιλώντας στο Newsbomb.

