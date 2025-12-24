ΗΠΑ: Νεα έκθεση του Πενταγώνου προειδοποιεί για πόλεμο από την Κίνα το 2027

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσαν την Τετάρτη την ετήσια έκθεση για τη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, αποκαλύπτοντας ότι ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος πολεμικός μηχανισμός της αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η έκθεση, που συντάσσεται κάθε χρόνο από το Πεντάγωνο, προειδοποιεί ότι το Πεκίνο ετοιμάζεται για σύγκρουση — πιθανώς για την Ταϊβάν — μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ταϊβάν στο στόχαστρο

Η έκθεση του 2025 αναφέρει ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ευθυγραμμίζει τις δυνάμεις του ώστε να προσφέρει στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αξιόπιστες στρατιωτικές επιλογές απέναντι στην Ταϊβάν έως το 2027, ενώ η πίεση προς το αυτοδιοικούμενο νησί συνεχίζει να εντείνεται. «Η Κίνα αναμένει ότι θα μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο κατά της Ταϊβάν μέχρι τα τέλη του 2027», αναφέρεται στην έκθεση.

Η αμερικανική ενδοχώρα «όλο και πιο ευάλωτη»

Η ιστορική στρατιωτική ανάπτυξη της Κίνας περιλαμβάνει τη ραγδαία επέκταση των πυρηνικών δυνάμεων, υπερηχητικά όπλα, πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, μονάδες κυβερνοπολέμου και διαστημικές δυνατότητες. Εξελίξεις που, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, θέτουν πλέον την αμερικανική ενδοχώρα σε αυξανόμενο κίνδυνο.

Παγκόσμια στρατηγική στον Ειρηνικό

Η έκθεση προειδοποιεί ότι το Πεκίνο επιδιώκει να κυριαρχήσει στην «Πρώτη Αλυσίδα Νήσων» του Ινδο-Ειρηνικού, που εκτείνεται από την Ιαπωνία έως τη Νοτιοανατολική Ασία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Κυβερνοχώρος και διαστημικό πεδίο μάχης

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι κινεζικές κυβερνοεπιχειρήσεις έχουν στοχεύσει αμερικανικές υποδομές και στρατιωτικά δίκτυα, ενώ τα διαστημικά συστήματα εντάσσονται ολοένα και περισσότερο στα πολεμικά σχέδια του Πεκίνου.

