Η Κίνα αναπτύσσει πολεμικά πλοία - Η μεγαλύτερη επίδειξη ναυτικής ισχύος μέχρι σήμερα

Η Κίνα αναπτύσσει μεγάλο αριθμό σκαφών του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής στα ύδατα της Ανατολικής Ασίας στη μεγαλύτερη ναυτική επίδειξη ισχύος μέχρι σήμερα, γράφει το Reuters

Newsbomb

Η Κίνα αναπτύσσει πολεμικά πλοία - Η μεγαλύτερη επίδειξη ναυτικής ισχύος μέχρι σήμερα

Κινεζικό πολεμικό πλοίο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίνα βγάζει από τους ναυστάθμους της περισσότερα από 100 πολεμικά πλοία του ναυτικού και της ακτοφυλακής στα ύδατα της Ανατολικής Ασίας, στη μεγαλύτερη ναυτική επίδειξη ισχύος μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πηγές και εκθέσεις πληροφοριών που εξέτασε το Reuters. Η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας παραδοσιακά πολυάσχολης περιόδου στρατιωτικών ασκήσεων, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ωστόσο δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για ασκήσεις μεγάλης κλίμακας με επίσημη ονομασία.

Ωστόσο, η αύξηση της δραστηριότητας συμβαίνει καθώς η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διπλωματική κρίση, αφότου η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο. Το Πεκίνο έχει επίσης εξοργιστεί από την ανακοίνωση τον περασμένο μήνα του προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, για επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της Κίνας, η οποία θεωρεί το νησί ως δικό της έδαφος.

Τα κινεζικά πλοία έχουν συγκεντρωθεί σε ύδατα που εκτείνονται από το νότιο τμήμα της Κίτρινης Θάλασσας μέσω της Ανατολικής Σινικής Θάλασσας και προς τα κάτω στην αμφισβητούμενη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και στον Ειρηνικό, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας στην περιοχή. Οι ισχυρισμοί τους επιβεβαιώθηκαν από αναφορές των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας της περιοχής, οι οποίες περιέγραφαν λεπτομερώς την ανάπτυξη.

Από το πρωί της Πέμπτης, υπάρχουν περισσότερα από 90 κινεζικά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή, αριθμός μειωμένος από τα περισσότερα από 100 που υπήρχαν κάποια στιγμή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Οι επιχειρήσεις αυτές υπερβαίνουν τη μαζική ναυτική ανάπτυξη της Κίνας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η οποία ώθησε την Ταϊβάν να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της, ανέφεραν οι πηγές.

Η Τσάι Μινγκ-γιεν, γενική διευθύντρια του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Κίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο ενεργή περίοδο για τις στρατιωτικές της ασκήσεις. Από το πρωί της Τετάρτης, η Κίνα έχει τέσσερις ναυτικούς σχηματισμούς που επιχειρούν στον δυτικό Ειρηνικό και η Ταϊβάν τους παρακολουθεί, δήλωσε η Τσάι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Επομένως, πρέπει να προβλέψουμε τον εχθρό όσο το δυνατόν ευρύτερα και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά για τυχόν αλλαγές σε σχετικές δραστηριότητες», είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει νέες ασκήσεις ειδικά για την Ταϊβάν πριν από το τέλος του έτους.

Η Ταϊβάν έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης ασφαλείας στο Στενό της Ταϊβάν και στην ευρύτερη περιοχή και «μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου Κάρεν Κούο. Η Ταϊβάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους για να αποτρέψει τυχόν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την περιφερειακή σταθερότητα, πρόσθεσε.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος, όπως και οι άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δεδομένης της ευαισθησίας της κατάστασης, δήλωσε ότι το Πεκίνο άρχισε να αποστέλλει μεγαλύτερο από το συνηθισμένο αριθμό πλοίων στην περιοχή μετά τις 14 Νοεμβρίου, όταν κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια της Τακαΐτσι για την Ταϊβάν.

«Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις εθνικές αμυντικές ανάγκες της Κίνας και δημιουργεί κινδύνους για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το θέμα, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο δοκιμάζει τις αντιδράσεις στις περιφερειακές πρωτεύουσες με την «άνευ προηγουμένου» ανάπτυξη.

Μαζί με πολεμικά αεροσκάφη, ορισμένα από τα κινεζικά σκάφη στην περιοχή έχουν πραγματοποιήσει εικονικές επιθέσεις σε ξένα πλοία. .Δύο άλλες πηγές δήλωσαν ότι οι χώρες της περιοχής παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, αλλά πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν πιστεύουν ότι η ανάπτυξη ενέχει σημαντικούς κινδύνους. «Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση», είπε μία από αυτές τις πηγές. «Αλλά προφανώς πρόκειται απλώς για ασκήσεις ρουτίνας».

Ωστόσο, ο αριθμός των κινεζικών πλοίων κοντά στην Ταϊβάν δεν αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο και τις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών.
Η τελευταία επώνυμη πολεμική άσκηση της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και ονομάστηκε « Strait Thunder-2025 ». Η Κίνα δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα ότι πραγματοποίησε ασκήσεις κατά τη διάρκεια της μαζικής ναυτικής δραστηριότητας του περασμένου Δεκεμβρίου .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιος - Θώπευσε ανήλικο παιδί σε παιδική χαρά

10:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Euroleague επιστρέφει με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας και διακοπή κυκλοφορίας από την κακοκαιρία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Ορλάντο οι Σπερς - Επίδειξη δύναμης οι Ρόκετς - Τα αποτελέσματα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

10:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στο FOX: «Στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας»

09:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με στόχο τη νίκη και το σερί - Το πρόγραμμα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes: Γιορτάζει τα 140 χρόνια του πρώτου της αυτοκινήτου με προσφορά για την A-Class

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σινική Θάλασσα: Η Κίνα αναπτύσσει στόλο 100 πολεμικών πλοίων στη μεγαλύτερη επίδειξη ναυτικής ισχύος μέχρι σήμερα

09:19ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Μεγάλη νίκη κόντρα στους Πίστονς - Αγωνία για Αντετοκούνμπο στους Μπακς | Τα highlights

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Φώκια μπήκε σε... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

10:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολες ώρες για τη Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της - Το «καρφί» από τον αδερφό της: «Δείξε λίγη συμπόνοια έστω και τώρα...»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ