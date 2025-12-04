Η Κίνα αναπτύσσει πολεμικά πλοία - Η μεγαλύτερη επίδειξη ναυτικής ισχύος μέχρι σήμερα

Η Κίνα βγάζει από τους ναυστάθμους της περισσότερα από 100 πολεμικά πλοία του ναυτικού και της ακτοφυλακής στα ύδατα της Ανατολικής Ασίας, στη μεγαλύτερη ναυτική επίδειξη ισχύος μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πηγές και εκθέσεις πληροφοριών που εξέτασε το Reuters. Η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας παραδοσιακά πολυάσχολης περιόδου στρατιωτικών ασκήσεων, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ωστόσο δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση για ασκήσεις μεγάλης κλίμακας με επίσημη ονομασία.

Ωστόσο, η αύξηση της δραστηριότητας συμβαίνει καθώς η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διπλωματική κρίση, αφότου η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι μια υποθετική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από το Τόκιο. Το Πεκίνο έχει επίσης εξοργιστεί από την ανακοίνωση τον περασμένο μήνα του προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, για επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της Κίνας, η οποία θεωρεί το νησί ως δικό της έδαφος.

Τα κινεζικά πλοία έχουν συγκεντρωθεί σε ύδατα που εκτείνονται από το νότιο τμήμα της Κίτρινης Θάλασσας μέσω της Ανατολικής Σινικής Θάλασσας και προς τα κάτω στην αμφισβητούμενη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και στον Ειρηνικό, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας στην περιοχή. Οι ισχυρισμοί τους επιβεβαιώθηκαν από αναφορές των μυστικών υπηρεσιών μιας χώρας της περιοχής, οι οποίες περιέγραφαν λεπτομερώς την ανάπτυξη.

Από το πρωί της Πέμπτης, υπάρχουν περισσότερα από 90 κινεζικά πλοία που επιχειρούν στην περιοχή, αριθμός μειωμένος από τα περισσότερα από 100 που υπήρχαν κάποια στιγμή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Οι επιχειρήσεις αυτές υπερβαίνουν τη μαζική ναυτική ανάπτυξη της Κίνας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η οποία ώθησε την Ταϊβάν να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της, ανέφεραν οι πηγές.

Η Τσάι Μινγκ-γιεν, γενική διευθύντρια του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Κίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο ενεργή περίοδο για τις στρατιωτικές της ασκήσεις. Από το πρωί της Τετάρτης, η Κίνα έχει τέσσερις ναυτικούς σχηματισμούς που επιχειρούν στον δυτικό Ειρηνικό και η Ταϊβάν τους παρακολουθεί, δήλωσε η Τσάι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Επομένως, πρέπει να προβλέψουμε τον εχθρό όσο το δυνατόν ευρύτερα και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά για τυχόν αλλαγές σε σχετικές δραστηριότητες», είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει νέες ασκήσεις ειδικά για την Ταϊβάν πριν από το τέλος του έτους.

Η Ταϊβάν έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης ασφαλείας στο Στενό της Ταϊβάν και στην ευρύτερη περιοχή και «μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου Κάρεν Κούο. Η Ταϊβάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους για να αποτρέψει τυχόν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την περιφερειακή σταθερότητα, πρόσθεσε.

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος, όπως και οι άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας δεδομένης της ευαισθησίας της κατάστασης, δήλωσε ότι το Πεκίνο άρχισε να αποστέλλει μεγαλύτερο από το συνηθισμένο αριθμό πλοίων στην περιοχή μετά τις 14 Νοεμβρίου, όταν κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια της Τακαΐτσι για την Ταϊβάν.

«Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις εθνικές αμυντικές ανάγκες της Κίνας και δημιουργεί κινδύνους για όλες τις πλευρές», δήλωσε ο αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το θέμα, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο δοκιμάζει τις αντιδράσεις στις περιφερειακές πρωτεύουσες με την «άνευ προηγουμένου» ανάπτυξη.

Μαζί με πολεμικά αεροσκάφη, ορισμένα από τα κινεζικά σκάφη στην περιοχή έχουν πραγματοποιήσει εικονικές επιθέσεις σε ξένα πλοία. .Δύο άλλες πηγές δήλωσαν ότι οι χώρες της περιοχής παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, αλλά πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν πιστεύουν ότι η ανάπτυξη ενέχει σημαντικούς κινδύνους. «Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση», είπε μία από αυτές τις πηγές. «Αλλά προφανώς πρόκειται απλώς για ασκήσεις ρουτίνας».

Ωστόσο, ο αριθμός των κινεζικών πλοίων κοντά στην Ταϊβάν δεν αυξήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο και τις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η τελευταία επώνυμη πολεμική άσκηση της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και ονομάστηκε « Strait Thunder-2025 ». Η Κίνα δεν επιβεβαίωσε ποτέ επίσημα ότι πραγματοποίησε ασκήσεις κατά τη διάρκεια της μαζικής ναυτικής δραστηριότητας του περασμένου Δεκεμβρίου .

