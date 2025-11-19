«Αγοράστε noodles για μια εβδομάδα» Ποια χώρα φοβάται Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν διένειμε νέο εγχειρίδιο πολιτικής άμυνας, με στόχο να προετοιμάσει τα 23 εκατομμύρια κατοίκους της σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, κρίσεων ή ακόμη και κινεζικής εισβολής. Το εγχειρίδιο μοιράστηκε σε περίπου 11 εκατομμύρια αντίτυπα του οδηγού, μεταξύ των οποίων και 105.000 στα αγγλικά.

Το εγχειρίδιο δίνει πρακτικές οδηγίες για τις πρώτες ώρες μιας κρίσης. Ζητά από τους πολίτες να έχουν στο σπίτι τρόφιμα για μία εβδομάδα, όπως ρύζι και νουντλς, αλλά και έτοιμη «go-bag» με ελαφρύ υπνόσακο δίπλα στην πόρτα. Παράλληλα εξηγεί τι πρέπει να κάνουν όσοι έρθουν σε επαφή με εχθρικούς στρατιώτες, καθώς και πώς να αποφεύγουν κινδύνους από κυβερνοεπιθέσεις μέσω κινεζικών εφαρμογών.

Η ένταση στην περιοχή αυξάνεται σταθερά. Η Κίνα δηλώνει ότι θα «επανενώσει» την Ταϊβάν, χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας. Σύμφωνα με ταϊβανέζικα μέσα, η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα σενάρια άμυνας μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις του Αυγούστου, όταν το νησί προσομοίωσε εισβολή από τον γείτονά του.

????China has carried out an intensive seventy two hour air and sea activity around Taiwan. A total of sixty eight military aircraft were recorded operating near the island while naval units maintained a steady presence. The situation highlights growing pressure in the region as… pic.twitter.com/aHUMlzHWDz — Defense Intelligence (@DI313_) November 19, 2025

Δολιοφθορές, επίθεση και ... κινητά made in China

Το εγχειρίδιο περιγράφει τις πιθανές μορφές απειλής: δολιοφθορές σε υποθαλάσσια καλώδια, μονομερείς απαγορεύσεις πτήσεων, ακόμη και γενικευμένη στρατιωτική επίθεση. Όπως ανακοίνωσε ο Σεν Γουεϊ-τσι, επικεφαλής της υπηρεσίας κινητοποίησης «All-Out Defence», «όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε». Διατυπώνει επίσης έναν σαφή κανόνα: οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από περιοχές όπου εντοπίζουν στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς μπορεί να μην μπορούν να ξεχωρίσουν φίλο από εχθρό.

Το εγχειρίδιο δίνει συγκεκριμένες ποσότητες για τα βασικά αποθέματα. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα και εύκολα τρόφιμα όπως instant noodles, ξηρά ζυμαρικά και έτοιμα γεύματα. Ζητά επίσης από το κοινό να μην φωτογραφίζει κινήσεις του ταϊβανέζικου στρατού και να αποφεύγει εφαρμογές όπως DeepSeek, WeChat, TikTok και RedNote. Για ορισμένες κινεζικές συσκευές με κάμερα, προειδοποιεί ότι μπορούν «να αξιοποιηθούν από τον αντίπαλο σε περίοδο κρίσης».

Η διανομή θα ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο. Το υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι το εγχειρίδιο θα φτάσει σε περίπου 9,8 εκατομμύρια νοικοκυριά, δημιουργώντας μια ελάχιστη βάση ετοιμότητας για κάθε πολίτη.

Κι όμως, η ένταση στον δυτικό Ειρηνικό δεν αφορά μόνο την Ταϊβάν. Η Ιαπωνία έχει μπει σε δημόσια αντιπαράθεση με την Κίνα, μετά τη δήλωση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ότι η χώρα θα μπορούσε να απαντήσει με τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης. Η απάντηση Kiνέζου διπλωμάτη, που ερμηνεύθηκε από ορισμένους ως απειλή κατά της Ιαπωνίδας ηγέτιδας, όξυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Οι δύο χώρες έχουν καταθέσει επίσημες διαμαρτυρίες η μία στην άλλη και προειδοποιούν τους πολίτες τους για την ασφάλειά τους, με το Τόκιο να συστήνει προσοχή στην Κίνα και το Πεκίνο να καλεί τους ταξιδιώτες του να αποφεύγουν την Ιαπωνία.

