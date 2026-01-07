Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών

Χωρίς πτυχίο ιατρικής ο άνθρωπος που πραγματοποίησε την επέμβαση υπό την επίβλεψη του πλαστικού χειρουργού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Διάσημη influencer πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αυξητικής γλουτών
Χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου συγκλονίστηκαν από τον θάνατο της 38χρονης διάσημης influencer Γιούλια Μπούρτσεβα, η οποία πέθανε μετά από αισθητική επέμβαση αύξησης των γλουτών της, που πραγματοποιήθηκε σε ρωσική ιδιωτική κλινική, η οποία οδήγησε σε δικαστική έρευνα και κατηγορίες κατά της ιατρικής ομάδας

Ο θάνατός της αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους των αισθητικών επεμβάσεων.

Η Γιούλια ζούσε στη Νάπολη με τον σύζυγό της Τζουζέπε και την κόρη τους. Η δραστηριότητά της στα κοινωνικά δίκτυα περιστρεφόταν γύρω από την οικογενειακή ζωή, τα ταξίδια και τις καθημερινές εμπειρίες, καταφέρνοντας να τραβήξει την προσοχή ενός πιστού κοινού που αλληλεπιδρούσε με τις δημοσιεύσεις της και μοιραζόταν τις ιστορίες της.

Το πρωί της επέμβασης αποχαιρέτησε και τους followers του στο VK, το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο, από το Café Pushkin στη Μόσχα, με ένα μήνυμα: «Καλημέρα, Μόσχα».

Η influencer είχε ταξιδέψει ειδικά στη Ρωσία για να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση στους γλουτούς. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης MSK1 και Kommersant, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική της πρωτεύουσας.

Η επιλογή της Μόσχας ως προορισμού αυτής της παρέμβασης δεν ήταν τυχαία: τα τελευταία χρόνια, πολλοί άνθρωποι επέλεξαν ξένες κλινικές αναζητώντας ανταγωνιστικές τιμές ή αναγνωρισμένους ειδικούς, αν και αυτό συνεπάγεται πρόσθετους κινδύνους λόγω διαφορών στους κανονισμούς και τους υγειονομικούς ελέγχους.

Μετά την επέμβαση, η 38χρονη εμφάνισε επιπλοκές και η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο δεν κατάφεραν παρά τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

Δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης, οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα για να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες συνθήκες γύρω από τον θάνατό της.

Μία από τις κύριες υποθέσεις, που αναφέρεται, επισημαίνει πιθανό αναφυλακτικό σοκ. Αν και αυτή η αιτία δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, είναι ένα από τα κύρια σημεία εστίασης των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Η πιο λεπτή στροφή στην έρευνα ήρθε με τις πρώτες νομικές κατηγορίες. Ο πλαστικός χειρουργός που ήταν υπεύθυνος για τη διαδικασία κατηγορήθηκε επίσημα μετά την έναρξη ποινικής υπόθεσης για φερόμενο θάνατο λόγω επαγγελματικής αμέλειας.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης RIA Novosti και Kommersant, η υπάλληλος που έκανε την επέμβαση δεν είχε πτυχίο ιατρικής και ήταν υπηκοότητας Τατζικιστάν, γεγονός που επιδείνωσε τη νομική κατάσταση της κλινικής.

Τόσο ο χειρουργός όσο και η υπάλληλος αντιμετωπίζουν κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φυλάκιση έως και τριών ετών, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία για ιατρική αμέλεια και ακατάλληλη εκτέλεση επαγγελματικών λειτουργιών.

Ο θάνατος της Γιούλια Μπούρτσεβα όχι μόνο προκάλεσε ένα κύμα μηνυμάτων λύπης, αλλά άνοιξε επίσης μια συζήτηση μεταξύ χρηστών και ειδικών σχετικά με τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις αισθητικές επεμβάσεις και τον πολλαπλασιασμό των ιδιωτικών κλινικών χωρίς επαρκείς ελέγχους.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και οι ευθυνες για τον θάνατό της.

