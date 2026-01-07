Ελίνα Παπίλα: «Σάστισα, δεν ήξερα πως να συμπεριφερθώ όταν ο Γκλέτσος έφυγε από το πλατό»

Η Ελίνα Παπίλα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! , με αφορμή την συμμετοχή στην εκπομπή “Real View” του OPEN.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις έντονες κριτικές που δέχθηκε η εκπομπή αλλά και στον on air καυγά ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο.

-Από τις πρώτες μέρες δεχτήκατε έντονη κριτική από τις άλλες εκπομπές.

“Αυτό έχει συμβεί με ό,τι έχω κάνει στην τηλεόραση! Για μένα η δυσφήμιση δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση. Δεν μου αρέσει να τα αντιστρέφω. Όταν δυσφημείς ένα προϊόν, επηρεάζεις αρνητικά τον κόσμο. Καταλαβαίνω πόσο μπορεί να ξενίσει κάποιον ένα νέο πρότζεκτ που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση: τέσσερις γυναίκες, prime time ζώνη, καθημερινή ζωντανή εκπομπή. Αντιλαμβάνομαι να σε προβληματίσει πως θα είναι.

Αλλά είναι αυτό που έλεγα και όταν με ρωτούσαν στην προετοιμασία της εκπομπής: “Περίμενε να το δεις” και μετά να έχεις άποψη αν σου αρέσει ή όχι, το οποίο επίσης είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Από εκεί και πέρα, μια κριτική που δεν θα προσβάλλει και μπορεί να σε εξελίξει, όχι απλά τη δέχομαι, αλλά κάποιες φορές τη χρειάζομαι κιόλας.

-Ένα από τα γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο “Real View” ήταν και η πολυσυζητημένη αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό.

“Δεν περίμενα να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Ήταν η δεύτερη εκπομπή. Σε κάθε νέο μου ξεκίνημα πάντα είμαι αγχωμένη. Είχα να διαχειριστώ λοιπόν το άγχος μου και, όταν ο καλεσμένος μας αποφάσισε να φύγει, δεν ήξερα πως να συμπεριφερθώ. Σάστισα. Θυμάμαι ότι του είπα να μη φύγει. Προσπάθησα να ηρεμήσω τα πνεύματα. Με στενοχώρησε αυτό το γεγονός. Ιδανικά θα ήθελα να μην είχε συμβεί. Ωστόσο συνέβη, ενοχλήθηκε, έφυγε, το αφήσαμε κι εμείς πίσω μας και πάμε παρακάτω”.

