Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

Η εκπομπή «Real View» έκανε πρεμιέρα, τη Δευτέρα, στο OPEN, με τις Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη, να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στο στούντιο αλλά γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Αρχικά, ο Απόστολος Γκλέτσος εξερράγη λέγοντας: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι. Μικρά κρεβάτια είναι παντού. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο, επειδή από το θέατρο βγαίνουν δεκάδες και δίνουν συνεντεύξεις, το ίδιο είναι και η τράπεζα, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, οι δικηγόροι… Χειρότεροι.. οι μπάτσοι;»… «Εγώ να έχω δεχτεί παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που θα μου το έκανε; Θα ερχόταν κοπελίτσα να μου πει κάτι τέτοιο και δεν θα έδερνα αυτόν που της το έκανε;», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Λες ψέματα, η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη», απάντησε η Σοφία Μουτίδου. «Για ποιον ήξερα; Και δεν πήγα να τον δείρω», πρόσθεσε ο Απόστολος Γκλέτσος. Με τη Σοφία Μουτίδου να συνεχίζει: «Μπροστά μου έγιναν, στην ταπεινή μου πορεία πολλά περιστατικά, είσαι τυχερός που δεν βρέθηκαν στην πορεία σου». «Να μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις με τέτοιο τρόπο», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος εκνευρισμένος, πετώντας το μικρόφωνο και αποχωρώντας.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει με τον τρόπο της, ανεβάζοντας αρχικά ένα story μέσα από το πλατό της εκπομπής. «Ήθελα να βγάλω και selfie μαζί του», είπε. Λίγες ώρες μετά, η Σοφία Μουτίδου μοιράστηκε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο με εναλλασσόμενες εικόνες. «Αθώες ψυχές παιδιών», έγραψε χαρακτηριστικά.