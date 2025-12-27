Πέθανε ανήμερα των Χριστουγέννων ο κιθαρίστας των Cure Πέρι Μπαμόντε

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 – παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα – και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.



ΑΡΧΕΙΟ - Ο Robert Smith, αριστερά, ο Simon Gallup, στο κέντρο, και ο Perry Bamonte του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Cure κρατούν μια πλακέτα μετά την ένταξή τους στο Rockwalk του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, την Παρασκευή 30 Απριλίου 2004. 

AP
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το αγγλικό συγκρότημα.

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια», ανήμερα των Χριστουγέννων, αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ο εκλιπών ήταν «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος The Cure».

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 – παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα – και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, εντάχθηκε στο προσωπικό που εργαζόταν στις περιοδείες του συγκροτήματος το 1984, συνεργαζόμενος με τον μικρότερο αδερφό του, Ντάριλ, ο οποίος ήταν μάνατζερ των The Cure.

O Μπαμόντε απασχολήθηκε αρχικά ως βοηθός του συνιδρυτή και τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, προτού γίνει βασικό μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ το 1990.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος The Cure με τον Μπαμόντε στη σύνθεσή του ήταν το «Wish» το 1992 και ακολούθησαν άλλα τρία.

Ο Πέρι Μπαμόντε εμφανίστηκε επίσης σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Το Κοράκι» (1994), «Ο δικαστής Ντρεντ» (1995) και «Όσα φέρνει ο χρόνος» (2013).

