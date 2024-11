The Cure: Κορυφή και στις ΗΠΑ με το νέο τους άλμπουμ

Μετά την κατάκτηση των βρετανικών charts, οι The Cure ανέβηκαν στην κορυφή και στον αμερικανικό πίνακα επιτυχιών. Το ολοκαίνουριο άλμπουμ τους, «Songs of a lost world» έκανε τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις στις ΗΠΑ την εβδομάδα που πέρασε και έγινε Νο 1 στον πίνακα του Billboard για τα βινύλια, στους Top Rock και Top Alternative πίνακες καθώς και στο Billboard Top Album Sales όπου εκεί μετράνε όλες οι φυσικές πωλήσεις καθώς και τα downloads. Όσον αφορά στον βασικό πίνακα, το Billboard 200, το «Songs of a lost world» κατέκτησε την 4η θέση πίσω από τα άλμπουμ των Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter και Lil Uzi Vert. Η αμέσως μεγαλύτερη επιτυχία των The Cure στο Billboard είχε σημειωθεί το 1992 με το άλμπουμ «Wish» που είχε φτάσει στο Νο 2 των charts.

Στην Αγγλία, το άλμπουμ χτύπησε κορυφή την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε (1 Νοεμβρίου) και πλέον οι πωλήσεις του το έχουν κάνει ασημένιο. Τότε ο Ρόμπερτ Σμιθ είχε ευχαριστήσει με δήλωσή του όσους το αγόρασαν, το άκουσαν και το αγάπησαν.

Ο ίδιος έχει πει ότι οι The Cure έχουν σχεδόν έτοιμο έναν ακόμα δίσκο, ενώ υπάρχουν τραγούδια για έναν ακόμα. Όσον αφορά στις ζωντανές εμφανίσεις, αυτές πιθανότατα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2025.