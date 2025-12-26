Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε - Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

Ο Άγιος Στέφανος ήταν ο πρώτος μάρτυρας του Χριστιανισμού - Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 27 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε - Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

Αγιογραφία του Αγίου Στεφάνου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άγιος Στέφανος διάκονος της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ, ήταν ο πρώτος χριστιανός που μαρτύρησε με λιθοβολισμό για το Χριστό και τη χριστιανική θρησκεία.

Για το λόγο αυτό η Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο και τον ονόμασε Πρωτομάρτυρα. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Δεκεμβρίου.

Ο τόπος του λιθοβολισμού και του μαρτυρίου του (Μπεϊτ- Χασκελά στα εβραϊκά ) βρίσκονταν, σύμφωνα με τις εβραϊκές παραδόσεις στο βόρειο μέρος της Ιερουσαλήμ έξω από τα τείχη της και κοντά στη σπηλιά του προφήτη Ιερεμία.

άγιος στέφανος

Το σημείο που θανατώθηκε δια λιθοβολισμού ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας στην Ιερουσαλήμ

Οι χριστιανοί μετά το λιθοβολισμό πήραν το σώμα του αγίου και σύμφωνα με την παράδοση το έθαψαν στη γενέτειρα του πόλη Γκάμαλα.

Στις αρχές του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε ο τάφος του πρωτομάρτυρα και το λείψανο του μεταφέρθηκε στο λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο επίσκοπος Ιουβενάλιος, ο μετέπειτα πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, μετέφερε τα οστά του αγίου στον κήπο της Γεθσημανής και τα κατάθεσε σε εκκλησία που έκτισε προς τιμή του.

li8obolismos.jpg

Ο λιθοβολισμός του πρωτομάρτυρος αγίου Στεφάνου 1805 / Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Το 460 η αυτοκράτειρα Ευδοκία, η γυναίκα του Θεοδόσιου του Β, έκτισε στο παραδοσιακό τόπο του λιθοβολισμού μεγάλη Βασιλική Μαρτύριο μέσα στην οποία, για τρίτη φορά, έγινε η κατάθεση του λειψάνου του αγίου.

Τα ερείπια της βασιλικής αυτής ανακαλύφθηκαν από τους Δομινικανούς πατέρες το 1881 και πάνω τους έκτισαν νέα βασιλική. Βρίσκεται λίγα μόνο μέτρα προς βορρά της πύλης της Δαμασκού.

Το ορθόδοξο προσκύνημα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη Γεθσημανή είναι ο χώρος στον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος έκτισε την εκκλησία για τη δεύτερη κατάθεση του λειψάνου του αγίου.

1766771772767-646325322-agios-stefanos.jpg

Ο λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου σε πίνακα του Σέρβου ζωγράφου, Novak Radonjić, το 1857

Πού βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου

Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, ο Αγιος Στέφανος εμφανίσθηκε στον ενάρετο ιερέα Λουκιανό και τού υπέδειξε την θέση του Λειψάνου του, το οποίο βρέθηκε και ανακομίσθηκε αδιάφθορο ενώ κατατέθηκε στην Αγία Σιών.

Από τούς αυτόπτες της Ανακομιδής αυτής μαρτυρείται, ότι «αἱ πληγαί αἱ προελθοῦσαι ἐκ τῶν λιθοβολημάτων ἔλαμπον ὡς οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ!».

Κατά την βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου το Λείψανο του Αγίου Στεφάνου – εκτός της δεξιάς χειρός – ανακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη ενώ αργότερα ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β’Μικρός, έστειλε στην Σιωνίτιδα Εκκλησία μεγάλες δωρεές και πέτυχε να δωριθεί η δεξιά του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στην αδελφή του, Αγία Πουλχερία.

Τεμάχιο της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρα και αρχιδιακόνου Στεφάνου φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος.

Η δεξιά κνήμη του Αγίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, τον μοναδικό ναό αφιερωμένο στον Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Αγιο Στέφανο, στην Αττική.

1766771872543-48694705-agios-stefanos.jpg

Η δεξιά κνήμη του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στέφανου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, τον μοναδικό ναό αφιερωμένο στον Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Αγιο Στέφανο, στην Αττική / Πηγή: Facebook

Το άφθαρτο αυτό Ιερό Λείψανο του Αγίου (δεξιά κνήμη) μεταφέρθηκε από την Σαφράμπολη της Παφλαγονίας και φυλάσσεται ως πολύτιμο θησαύρισμα εντός του Ναού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38LIFESTYLE

Ιβάνκα Τραμπ: Το οικογενειακό άλμπουμ από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Άσπεν

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ερέτρια

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άνδρας απείλησε οικογένεια με όπλο ανήμερα Χριστούγεννα - Μία σύλληψη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές «καραβιές» μεταναστών στην Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης 110 ατόμων από το απόγευμα

22:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Μονακό πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

22:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε - Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Σε ισχύ ξανά από αύριο για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Ποτέ τόσο κοντά σε συμφωνία, αλλά Κίεβο και Ευρώπη φαίνεται να θέλουν να την σαμποτάρουν»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: 59χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην Κατούνα Ξηρομέρου

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν: Ο Τζόουνς παραλίγο να αρπαχτεί με οπαδούς

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Η «κατάληψη» Μουτσινά στο γραφείο του Χάρη Δούκα και η πρόταση για... ρεβεγιόν με τη Mariah Carey - Οι καινοτομίες της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Δύο Γάλλοι μεταξύ των επιβαινόντων της μοιραίας πτήσης

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

17:34LIFESTYLE

Μακόλεϊ Κάλκιν: Η χαμένη παιδικότητα του «Home Alone», η αποξένωση από τον πατέρα του και η ζωή σήμερα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: 59χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην Κατούνα Ξηρομέρου

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό: «Είναι φίλος, θείος και παππούς!»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

21:05LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Η απάντηση για το περιστατικό με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο - «Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» - «Χριστουγεννιάτικο δώρο» το χτύπημα στη Νιγηρία

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ