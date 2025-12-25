Βρέθηκε λύση στο πρόβλημα προσωρινής μετεγκατάστασης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

Θα γίνουν έργα για την ενίσχυσης της στατικότητας στο ιστορικό κτήριο στο Φανάρι

Βρέθηκε λύση στο πρόβλημα προσωρινής μετεγκατάστασης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής
Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά και επί μία τριετία στο κτήριο του άλλοτε δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Ταταούλων, προκειμένου να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητας του εμβληματικού ιστορικού κτηρίου της στο Φανάρι, υπό τον φόβο ενδεχόμενου μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη.

Η διεύθυνση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής υπό τον Δημήτρη Ζώτο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Κοινότητας Ταταούλων υπό τον Γιώργο Θεοδωρίδη κατέληξαν σε συμφωνία για την προσωρινή στέγαση της Σχολής στο κτήριο του κοινοτικού ελληνικού δημοτικού σχολείου, το οποίο δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης μαθητών.

Η εφορευτική επιτροπή της κοινότητας και ο διευθυντής της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τους συνεχάρη για τη μεταξύ τους συμφωνία και τους έδωσε την ευλογία του.

Η Διεύθυνση Παιδείας της Κωνσταντινουπόλεως είχε ενημερώσει στις 19 Σεπτεμβρίου τη διεύθυνση της Σχολής για την ανάγκη ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου, που προέκυψε κατόπιν μελετών ειδικών επιστημόνων. Η απόφαση προβλέπει την κτιριακή ενίσχυση και κάποιες επιδιορθώσεις, εργασίες που πρέπει να γίνουν απρόσκοπτα χωρίς την παρουσία μαθητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού εντός του κτηρίου, για λόγους ασφαλείας.

Το εντυπωσιακό κτήριο από κόκκινο τούβλο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, που δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, κατασκευάστηκε στη διετία 1881-1883 σε μια έκταση που παλαιότερα ανήκε στον Δημήτριο Καντεμίρ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο το 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.

