Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνεται» για αντισεισμικές εργασίες–Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη 

ΚΟΣΜΟΣ
Για ακόμη μια φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη πρωταγωνιστεί για αρνητικούς λόγους στην επικαιρότητα.

Προ μηνός κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι κατά την φετινή σχολική περίοδο στην Μεγάλη του Γένους Σχολή δεν υπήρξε καμία εγγραφή νέων μαθητών στη Α' Γυμνασίου.

Στη συνέχεια τέθηκε ζήτημα αναφέρθηκε ότι το κτήριο όπου στεγάζεται η Μεγάλη του γένους σχολή έχει πρόβλημα στατικότητας και πρέπει να εκκενωθεί προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης.

Τώρα, τα πράγματα.. στριμώχνουν για την ελληνική ομογένεια καθώς η κλεψύδρα του τρίμηνου τελεσιγράφου εκκένωσης, που δόθηκε από τις τουρκικές αρχές, αδειάζει.

Η διοίκηση του σχολείου έχει αρχίσει να αναζητά ένα νέο κτίριο για να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή βρίσκεται σε αναταραχή και οι 31 μαθητές στον "αέρα". Κατόπιν οδηγιών του Τούρκου υπουργού Εθνικής Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, το Υπουργείο παρείχε δημοσιονομική στήριξη 7,5 εκατομμυρίων λίρων για την ανάλυση σεισμού του σχολείου.

Ο Διευθυντής Εθνικής Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Μουτζαχίτ Γιεντούρ, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να λάβουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση και ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε αυτό το κτίριο θα συνεχιστεί». Ο Γεντούρ δήλωσε ότι η Σχολή διαθέτει μια μοναδική και σπάνια αρχιτεκτονική μέσα στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης και είναι ορατό πανοραμικά από πολλά σημεία της πόλης. Είπε ότι το σχολείο ιδρύθηκε το 1454, η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 1880 και η εκπαίδευση ξεκίνησε το 1882.

Ο Γιεντούρ, σημειώνοντας ότι το κτίριο χρησιμοποιείται εδώ και 143 χρόνια, δήλωσε: «Λόγω των σεισμικών χαρακτηριστικών της Κωνσταντινούπολης, το κτίριο έχει αντέξει πολλούς σεισμούς. Από τον σεισμό του 1999 στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε κατεδαφίσει και ξαναχτίσει 389 σχολικά κτίρια και έχουμε ενισχύσει άλλα 816 έναντι σεισμών. Ως εκ τούτου, η κορυφαία μας προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά κτίρια είναι η ασφάλεια των παιδιών και των μαθητών μας». Ο Γιεντούρ εξήγησε ότι όταν η διοίκηση του σχολείου και του ιδρύματος επισκέφθηκε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν το 2023, ζήτησαν βοήθεια από το Υπουργείο για ανάλυση σεισμού και επιθεώρηση του κτιρίου, καθώς δεν είχαν τα μέσα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι εκθέσεις σεισμικής ανάλυσης του κτιρίου συντάχθηκαν από τη Μονάδα Συντονισμού Επενδύσεων της Κωνσταντινούπολης, η οποία διέθετε περίπου 7,5 εκατομμύρια λίρες σε πόρους κατόπιν οδηγιών του υπουργού Τεκίν, και ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κτίριο χρειαζόταν ενίσχυση και αποκατάσταση.

Η Γιεντούρ τόνισε ότι οι συζητήσεις με τη σχολική διοίκηση βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι όλοι οι μαθητές στην Κωνσταντινούπολη αποτελούν προτεραιότητά τους. «Ο πλούτος της ιστορικής αποστολής της Κωνσταντινούπολης είναι οι ποικίλες θρησκείες, γλώσσες και πολιτισμοί της», είπε. «Η διατήρηση και η συνέχιση αυτού είναι η προτεραιότητά μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Το Ελληνικό Λύκειο, με τους μαθητές του και το σημαντικό του έργο στην τουρκική εκπαιδευτική ιστορία, αποτελεί ένα μοναδικό κομμάτι της πόλης μας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεννόηση με το ίδρυμα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα παραμείνει αδιάλειπτη».

Τι είπε ο διευθυντής του Σχολείου

Ο Διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Ζώτος ανέφερε ότι γνωρίζουν ότι μια εκπαιδευτική παράδοση 571 ετών δεν πρέπει να τελειώνει δηλώνοντας ότι είναι αδύνατο να γίνουν προβλέψεις για κατασκευές που αποτελούν ιστορικά μνημεία πρώτου βαθμού. Συγκεκριμένα είπε: «Μιλούν για ενάμιση χρόνο, δύο χρόνια, αλλά μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες που το κάνουν ευκολότερο. Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις που κάνουν αυτό το έργο ακόμη πιο δύσκολο. Δεν δίνουμε μια οριστική ημερομηνία για αυτό. Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για αυτό το μέρος και να ξεκινήσουμε τις εργασίες το συντομότερο δυνατό».

«Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τους απαραίτητους πόρους για αυτό το έργο και να ξεκινήσουμε τις εργασίες το συντομότερο δυνατό. Όλοι γνωρίζουμε ότι μια εκπαιδευτική παράδοση 571 ετών δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Έχουμε ξεκινήσει την αναζήτηση ενός κατάλληλου κτιρίου, αλλά η εύρεση ενός αντισεισμικού κτιρίου είναι πραγματικά δύσκολη. Σκεφτόμαστε να κατασκευάσουμε ένα σχολείο-κοντέινερ στην αυλή του σχολείου. Συνεργαζόμαστε με τους διευθυντές μας σε αυτή τη διαδικασία. Προτεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε τους μαθητές μας από το να βρεθούν σε μειονεκτική θέση » .

