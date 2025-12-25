Καιρός: Βροχερά τα Χριστούγεννα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα και πότε θα εξασθενήσουν

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τρίτη (23/12) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν την Τετάρτη (24/12) στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από τις πρώτες πρωινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25/12).

Στην Κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25/12).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25/12).

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ στη δυτική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο θα αυξηθούν εκ νέου και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων) και την κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας). Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα στις Σποράδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων