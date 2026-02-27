Το Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά στην Warner Bros – Ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

Snapshot Η Netflix αποσύρθηκε από την κούρσα εξαγοράς της Warner Bros Discovery, επιλέγοντας να μην αυξήσει την προσφορά της.

Η Paramount Skydance υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά 31 δολαρίων ανά μετοχή, με συνολική αποτίμηση περίπου 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία της Paramount στηρίζεται σε σύνθετη χρηματοδότηση με τη σημαντική υποστήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή της Oracle.

Η Warner Bros Discovery έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων για τις 20 Μαρτίου για τη λήψη τελικών αποφάσεων. Snapshot powered by AI

Το Netflix ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν πρόκειται να αυξήσει την προσφορά που είχε καταθέσει για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD), αποσύροντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον του από την κούρσα απέναντι στην Paramount Skydance. Η διοίκηση του κολοσσού του streaming έκρινε ότι μια υψηλότερη προσφορά δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα, ειδικά μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της WBD να χαρακτηρίσει «ανώτερη» την πρόταση της ανταγωνίστριας.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο ώστε το ιστορικό στούντιο του Χόλιγουντ και τα τηλεοπτικά του δίκτυα –μεταξύ αυτών και το CNNi– να περάσουν στον έλεγχο της Paramount Skydance, σε μια συμφωνία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Paramount Skydance υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά εντός της επταήμερης προθεσμίας που της είχε δοθεί, αυξάνοντας το τίμημα στα 31 δολάρια ανά μετοχή από 30 προηγουμένως. Με δεδομένες και τις οφειλές της WBD, η συνολική αποτίμηση της συμφωνίας διαμορφώνεται κοντά στα 110 δισ. δολάρια.

Βάσει της διαδικασίας που είχε συμφωνηθεί, η Netflix θα είχε περιθώριο τεσσάρων ημερών να απαντήσει με νέα, υψηλότερη πρόταση. Ωστόσο, οι επικεφαλής της επέλεξαν να μην πλειοδοτήσουν, βάζοντας τέλος σε ένα πολύμηνο επιχειρηματικό «σίριαλ» που κράτησε σε αγωνία τη βιομηχανία του θεάματος.

Η προσφορά της Paramount Skydance στηρίζεται σε σύνθετη χρηματοδοτική δομή, με καθοριστική τη στήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή της Oracle και πατέρα του επικεφαλής της εταιρείας, Ντέιβιντ Έλισον. Η WBD έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για τις 20 Μαρτίου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον του ομίλου.

Η πιθανή εξαγορά αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς ο Λάρι Έλισον θεωρείται στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παρακολουθήσει προσωπικά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στούντιο και των καναλιών του.