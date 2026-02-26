Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Τι απαντά η Αθήνα

Νέα επιστολή κατά της Ελλάδας έστειλε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ προς τον γενικό γραμματέα του οργανισμού με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2026.

Στην επιστολή η Τουρκία αναφέρεται για μία ακόμη φορά στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και επιμένει ότι όλα τα μνημόνια μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης έχουν συναφθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι «είναι έγκυρα και σε ισχύ».

«Με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757, παράρτημα), υποβλήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε με τη Συμφωνία Οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, η οποία υπογράφηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 και υποβλήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 25 Απριλίου 2014 (A/68/857, παράρτημα), και ένα άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε μέσω του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας-Κράτους της Λιβύης σχετικά με την Οριοθέτηση των Θαλάσσιων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019», αναφέρει στην επιστολή του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας.

«Η Τουρκία επαναλαμβάνει ότι όλα τα μνημόνια κατανόησης που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης έχουν συναφθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και είναι έγκυρα και σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένου του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου Α.Ε. και της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 2025», τονίζεται στην επιστολή.

Επιπλέον η Τουρκία κάνει λόγο για «επιλεκτική ερμηνεία» από μέρους της Ελλάδας του δικαίου της Θάλασσας. «Θα ήθελα να τονίσω ότι η επιλεκτική ερμηνεία της Ελλάδας του δικαίου της θάλασσας, καθώς και οι υπερβολικές θαλάσσιες συνοριακές της διεκδικήσεις, όπως επαναλήφθηκαν πρόσφατα μέσω των προφορικών σημειωμάτων της 5ης Αυγούστου 2025 (A/79/983) και της 3ης Σεπτεμβρίου 2025 (A/79/1005), σχετικά με το ρόλο των νησιών στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας/αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αποδεικνύει την παραβίαση της αρχής της ισότητας ως θεμελιώδους κανόνα οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων και την αδιαφορία για τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας».

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η συμφωνία Αιγύπτου και Ελλάδας για την οριοθέτηση ΑΟΖ το 2020 «παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και προσβάλλει τα δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή». «Η Δημοκρατία της Τουρκίας θεωρεί την εν λόγω συμφωνία άκυρη και ανίσχυρη, όπως εξηγείται στη διαβούλευση μας με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2020 (A/74/990)», σημειώνεται στην επιστολή.

Στη συνέχεια η Τουρκία υπογραμμίζει ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που ανακοίνωσε η Ελλάδα παραβιάζει θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της. «Σχετικά με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο που ανακοίνωσε η Ελλάδα στις 16 Απριλίου 2025, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ορισμένες από τις περιοχές που προσδιορίζονται στο εν λόγω σχέδιο παραβιάζουν τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι μονομερείς ενέργειες και αξιώσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου αριθ. 84 της 16ης Απριλίου 2025 του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση που έδωσε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας μέσω της προφορικής νότας της με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2025 (A/79/1005), σχετικά με τα λεγόμενα θαλάσσια όρια όπως απεικονίζονται στο ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο σε θαλάσσιες περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία οριοθέτησης, είναι ότι τα σχετικά όρια του ελληνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου καθορίζονται από τη λεγόμενη «μεσαία γραμμή» σύμφωνα με την ελληνική εθνική νομοθεσία (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 4001/2011 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 179/Α/22.8.2011))», τονίζεται στην επιστολή.

Η τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ κατηγορεί την χώρα μας για «μαξιμαλιστικές και υπερβολικές θαλάσσιες συνοριακές αξιώσεις» και κάνει λόγο για τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Οι προσπάθειες της Ελλάδας να υπερασπιστεί τις μαξιμαλιστικές και υπερβολικές θαλάσσιες συνοριακές της αξιώσεις, οι οποίες αμφισβητούνται βάσει του διεθνούς δικαίου, μέσω της εγχώριας νομοθεσίας της, αντιβαίνουν στις καθιερωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς και στη διεθνή νομολογία, είναι μάταιες, δεν έχουν νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν μπορούν να θίξουν τα ipso facto και ab initio δικαιώματα της Τουρκίας στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω την ετοιμότητα και την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας για την εξασφάλιση μιας δίκαιης, ισότιμης και ειρηνικής λύσης σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης οριοθέτησης των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας με όλα τα σχετικά παράκτια κράτη που αναγνωρίζει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου», καταλήγει ο Τούρκος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ.

Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

«Ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη και δεν προκαλεί έκπληξη», αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την επιστολή της Τουρκίας.

«Η εν λόγω επιστολή, που απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας, για μια ακόμη φορά, τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

«Επισημαίνεται ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ως γνωστόν, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές μας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζουμε, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά, έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη», σημειώνουν.

«Θα πρέπει συνεπώς η Τουρκία να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών μας, όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή», καταλήγουν.