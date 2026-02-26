LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ως στόχο να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

O Παναθηναϊκό AKTOR μετρούσε δύο σερί ήττες από Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε πριν τη διακοπή για το Κύπελλο και θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που έφερε η κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση της κούπας, αλλά και την ηχηρή προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, ενώ θα δώσει επίσης το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός, με ανανεωμένο ρόστερ και ανεβασμένη ψυχολογία, θέλει να κάνει την τελική του αντεπίθεση στη Euroleague, ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο τέλος της κανονικής περιόδου (έχει ρεκόρ 16-12).

Από την άλλη πλευρά, η Παρί, με ρεκόρ 9-18, βρίσκεται εκτός διεκδίκησης για τη δεκάδα, αλλά παραμένει πάντα μία επικίνδυνη αντίπαλος. Είναι χαρακτηριστικό πως την προηγούμενη αγωνιστική, έκανε «διπλό» στη Βαρκελώνη (74-85), ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα είχε ηττηθεί στο σουτ από την πρωτοπόρο Φενέρ (90-92).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - Παρί

