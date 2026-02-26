Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα

Ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο που προοριζόταν για διάλυση

Newsbomb

Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 82χρονος άνδρας που βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο σε μια μάντρα παλιοσίδερων στο Μόναχο της Γερμανίας, σκοτώθηκε από ένα γερανό.

Σε δήλωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι το αυτοκίνητο προοριζόταν για διάλυση και ότι ο άνδρας πρέπει να μπήκε μέσα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας στην περιοχή Obersendling του Μονάχου το απόγευμα της Τετάρτης και το περιστατικό δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (26/02).

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη όταν ένας 60χρονος υπάλληλος της εταιρείας χειριζόταν τον βαρύ εκσκαφέα που χρησιμοποιείται για την αποσυναρμολόγηση παλαιών αυτοκινήτων.

Ο υπάλληλος χρησιμοποίησε τον γερανό για να συνθλίψει την οροφή του αυτοκινήτου και στη συνέχεια αναποδογύρισε το όχημα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μόνο τότε ένας μάρτυρας παρατήρησε ότι υπήρχε κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο 82χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα όταν καταστράφηκε η οροφή του αυτοκινήτου.

Ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικό εξοπλισμό για να ανασύρει το σώμα του άνδρα από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το αυτοκίνητο δεν ανήκε στον άνδρα που έχασε τη ζωή του.

Πιστεύεται ότι το θύμα, που ζούσε στο Μόναχο, βρισκόταν στο χώρο για να συλλέξει παλιοσίδερα.

Η τροχαία του Μονάχου ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 47χρονο που «εισέβαλε» με αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/3)

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 0-0: Μαχητικός ο «Δικέφαλος» στο Βίγκο

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν παιδί τους εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (4-3πεν.) (τελικό): Στους «16» το αλύγιστο «τριφύλλι»!

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Εξέγερση» στο νησί ήθελε να ξεκινήσει ένας εκ των τεσσάρων νεκρών της ανταλλαγής πυρών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας βρίσκονται στο ανώτατο δυνατό σημείο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν «προκεχωρημένα φυλάκια» του πακιστανικού στρατού - Επιθέσεις ευρείας κλίμακας

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η Αθήνα «κλειδώνει» τον ρόλο του στρατηγικού κόμβου για ΗΠΑ και IMEEC

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

21:26LIFESTYLE

Eurovision: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη φετινή διοργάνωση

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Με «10άρι» τον Μπιάνκο κι εξτρέμ τον Σάντσες η ενδεκάδα του Λουτσέσκου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (4-3πεν.) (τελικό): Στους «16» το αλύγιστο «τριφύλλι»!

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν - Επόμενο «ραντεβού» στη Βιέννη

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ