Γερμανία: Πράσινο φως για την απόκτηση καμικάζι-drones για το γερμανικό στρατό

Οι ειδικοί σε θέματα αμυντικής πολιτικής ενέκριναν σχέδια του υπουργείου Άμυνας υπό όρους, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Τα λεγόμενα drones-καμικάζι προορίζονται να βοηθήσουν την ταξιαρχία των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λιθουανία να αποτρέψει τις ρωσικές επιθέσεις.

Το Ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας έχει αναθέσει σημαντικές συμβάσεις για την ανάπτυξή τους στις δύο γερμανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις άμυνας, την Stark Defence από το Βερολίνο και την Helsing από το Μόναχο.

