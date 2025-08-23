Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του χθες, Παρασκευή, σε επίθεση βομβιστών–καμικάζι στην ανατολική Συρία. Σύμφωνα με το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η επίθεση αποδόθηκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, καθώς ο ένας εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και ο δεύτερος ανατινάχθηκε.

Το συμβάν σημειώθηκε σε φυλάκιο ελέγχου στην περιοχή Σισάγιγια, στη Μαγιαντίν, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Η περιοχή παραμένει εστία έντασης, καθώς εκεί επιβιώνουν θύλακες του ΙΚ, παρά τις διεθνείς και τοπικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών για την εξουδετέρωση της οργάνωσης.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως «μέλος των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας έπεσε μάρτυρας στην επίθεση» του βομβιστή-καμικάζι.

Το περασμένο Σάββατο, συριακά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχτηκε στη Δαμασκό, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει το 2014 αχανείς τομείς της Συρίας και του Ιράκ, όμως το «χαλιφάτο» του κατέρρευσε τελικά, το 2019 στο συριακό έδαφος, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, κυρίως από τις συριακές κουρδικές δυνάμεις με υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πυρήνες εν υπνώσει της οργάνωσης, ιδίως σε τομείς της ερήμου, που διεξάγουν ακόμη επιθέσεις.

