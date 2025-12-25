Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

Αυξημένες χρεώσεις στα διόδια της Αττικής Οδού θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, λίγους μήνες μετά τη μείωση της τιμής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης. Οι αναπροσαρμογές αφορούν το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, το κόστος ανά διέλευση αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ σε έξι κατηγορίες οχημάτων, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι αλλαγές αντανακλούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του οδικού άξονα.

Οι νέες τιμές διοδίων στην Αττική Οδό

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα και δίκυκλες μοτοσυκλέτες: 1,25 €

Κατηγορία 2 – Επιβατικά Ι.Χ.: 2,55 €

Κατηγορία 3 – Ελαφρά επαγγελματικά οχήματα: 2,55 €

Κατηγορία 4 – Οχήματα με τροχόσπιτα και μικρά λεωφορεία (έως 15 θέσεις): 2,55 €

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά, καθώς και μεγάλα λεωφορεία: 6,30 €

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά με τέσσερις ή περισσότερους άξονες: 10,10 €

Αυξήσεις και σε Ολυμπία Οδό και Μορέα

Παράλληλα, αυξήσεις στα διόδια ανακοίνωσαν και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων Ολυμπία Οδός και Μορέας, οι οποίες θα ισχύσουν επίσης από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια για τα Ι.Χ. οχήματα:

Ολυμπία Οδός (Αθήνα – Πύργος): το συνολικό κόστος διαδρομής αυξάνεται από 15,40 ευρώ σε 19,50 ευρώ, λόγω και της λειτουργίας του νέου σταθμού διοδίων στην Πάτρα.

Μορέας:

Κόρινθος – Καλαμάτα: από 11,30 ευρώ σε 11,75 ευρώ

Κόρινθος – Σπάρτη: από 11,05 ευρώ σε 11,50 ευρώ

Οι αυξήσεις αποδίδονται, όπως και στην περίπτωση της Αττικής Οδού, στην ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που εφαρμόζεται στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας.

Διαβάστε επίσης