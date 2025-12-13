Αττική Οδός: Οι νέες τιμές από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και πόσο φορτηγά

Λίγο πιο «τσιμπημένα» γίνονται τα διόδια στην στην Αττική Οδό από το νέο έτος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, έξι κατηγορίες οχημάτων θα δουν το κόστος στα διόδια να αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καλούνται να διαχειριστούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα και τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6) αφού το αντίτιμο ανεβαίνει κατά 10 λεπτά του ευρώ (10,10 ευρώ από 10 ευρώ που ισχύουν σήμερα), ενώ, οι μοτοσυκλετιστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 2, θα επιβαρύνονται πλέον με 2,55 ευρώ ανά διέλευση στην Αττική Οδό, έναντι 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται στα 0,05 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση 0,05 ευρώ προβλέπεται και για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με το κόστος να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ από 6,25 ευρώ.

Οι νέες τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό:

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα. Τιμή: 1,25 ευρώ.

Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα. Τιμή: 1,25 ευρώ. Κατηγορία 2 – Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα. Τιμή: 2,55 ευρώ. Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα: Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ. Τιμή: 2,55 ευρώ. Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα: Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων. Τιμή: 2,55 ευρώ.

Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων. Τιμή: 2,55 ευρώ. Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων. Τιμή: 6,30 ευρώ.

Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων. Τιμή: 6,30 ευρώ. Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους. Τιμή: 10,10 ευρώ.

