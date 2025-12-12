Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες νεκρής μεσογειακής φώκιας που εντοπίστηκε στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε χάρη σε ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας).

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα εκείνη στην Αττική, η ομάδα της MOm προσέγγισε το σημείο για να διενεργήσει αυτοψία και δειγματοληψία.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν με λύπη πως η φώκια θανατώθηκε από κυνηγετικό όπλο. Η MOm χαρακτήρισε την ενέργεια ως εγκληματική πράξη, τονίζοντας ότι στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων και τη συλλογή υλικού, η MOm κατέθεσε σχετική αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Αναλυτικά η δημοσίευση της οργάνωσης:

«Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα αντίκρισαν τα μέλη της MOm την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια στη περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και ενημέρωσαν άμεσα την οργάνωσή μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή υλικού, κατατέθηκε άμεσα σχετική αναφορά στο αρμόδιο για την περιοχή Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση:

Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας.

Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος».

