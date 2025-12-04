Φώκια μπήκε σε... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε φωτογραφίες

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν μια μικρή φώκια μπήκε στο Sprig + Fern The Meadows, ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ, στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας

Φώκια μπήκε σε... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε φωτογραφίες

Φώκια μπήκε σε ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ της Νέας Ζηλανδίας, στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Μια φώκια μπήκε σε ένα... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία, σοκάροντας τους πελάτες του μαγαζιού.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν μια μικρή φώκια μπήκε στο Sprig + Fern The Meadows, ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ, στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Συνηθισμένη να βλέπει κατοικίδια στο μπαρ, η συνιδιοκτήτρια του μαγαζιού Μπέλα Έβανς υπέθεσε ότι το ζώο ήταν σκύλος πριν το δει από κοντά.

«Όλοι ήταν σε σοκ», είπε η Έβανς στο Associated Press. «Σκεφτήκαμε: Θεέ μου. Τι κάνουμε; Τι συμβαίνει;».

Φώκια μπήκε σε ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ της Νέας Ζηλανδίας, στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Αμέσως, ένας πελάτης πήρε ένα πουλόβερ και κουνώντας το προσπάθησε να οδηγήσει τη φώκια έξω από την πόρτα, η οποία τρόμαξε και έτρεξε στην τουαλέτα και κρύφτηκε κάτω από το πλυντήριο πιάτων.

Ένας άλλος πελάτης έφερε ένα κλουβί για σκύλους από το σπίτι του και η Έβανς έστρωσε ένα σχέδιο -όσο περίμεναν τους ειδικούς- για να δελεάσει το μικρό θηλαστικό να βγει από την κρυψώνα του προσφέροντας του μια πίτσα.

«Πήγα στον αρραβωνιαστικό μου και του είπα: "Πιάσε το σολομό! Πιάσε το σολομό!"»

Τελικά αποδείχτηκε ότι οι ειδικοί είχαν λάβει ήδη πολλαπλές κλήσεις για την μικρή φώκια.

«Ήταν η τέταρτη κλήση που είχαν λάβει εκείνη την ημέρα», είπε η Έβανς. «Οδηγούσαν γύρω από την περιοχή προσπαθώντας να βρουν αυτό το μικρό θηλαστικό».

Φώκια μπήκε σε ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ της Νέας Ζηλανδίας, στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε «πολλές» αναφορές από το κοινό για μια φώκια που είχε εντοπιστεί στο Ρίτσμοντ την Κυριακή, πριν το θηλαστικό εμφανιστεί στο μπαρ. «Το προσωπικό του μπαρ έκανε εξαιρετική δουλειά διατηρώντας τη φώκια ασφαλή μέχρι να φτάσουν οι φύλακες», είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης της Νέας Ζηλανδίας, Helen Otley.

«Η φώκια απελευθερώθηκε στο νησί Rabbit Island, το οποίο θεωρείται ασφαλές μέρος για τα μικρά θηλαστικά επειδή δεν υπάρχουν σκύλοι», εξήγησε η Otley. Δεν είναι ασυνήθιστο για τις περίεργες νεαρές φώκιες να εμφανίζονται σε απρόσμενα μέρη αυτή την εποχή του χρόνου, πρόσθεσε, καθώς ακολουθούν ποτάμια και ρέματα.

«Μπορούν να εμφανιστούν σε ασυνήθιστα μέρη, όπως αυτό το μπαρ, γεγονός που αποτελεί φυσιολογική εξερευνητική συμπεριφορά των συγκεκριμένων θηλαστικών», είπε η Otley.

