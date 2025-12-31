Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει σήμερα η προθεσμία - 4 στους 10 δεν τα έχουν πληρώσει

Λήγει σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για την έγκαιρη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, με το υπουργείο Οικονομικών να αποκλείει οποιαδήποτε παράταση.

Οι καθυστερήσεις επιφέρουν κλιμακωτά και υψηλά πρόστιμα για όσους δεν εξοφλήσουν και διατηρούν τις πινακίδες. ήδη με βάση τα στοιχεία 4 στους 10 ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τα τέλη, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα

Τρόποι πληρωμής

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν ηλεκτρονικά το ειδοποιητήριο από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και εξοφλούν με τρεις επιλογές: σάρωση QR code σε ATM ή APS, e-banking με τον κωδικό RF ή φυσική εξόφληση σε τράπεζα και ΕΛΤΑ με εκτυπωμένο το έντυπο.

Πρόστιμα καθυστέρησης

Για όσους όμως δεν προνοήσουν να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα ενεργοποιηθούν αυτόματα οι προσαυξήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

Αν τα τέλη κυκλοφορίας πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο η προσαύξηση ανέρχεται σε 25%

Αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο η προσαύξηση είναι 50%

Κι αν πληρωθούν από τον Μάρτιο και μετά η προσαύξηση είναι 100%

Εν τω μεταξύ όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, ενώ από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών ανά μήνα για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται από τα τέλη κοινοφελή ιδρύματα και οργανώσεις με κοινωνικό-ανθρωπιστικό σκοπό, όπως ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδες αιμοδοσίας και κινητές αίθουσες διδασκαλίας.