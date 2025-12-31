Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων

Τότε οι ιδιοκτήτες του πλοίου χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «πράξη τρομοκρατίας»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ρωσικό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων

Το ρωσικό πλοίο 

Το ναυτιλιακό περιοδικό The Maritime Executive, επικαλούμενο μια νέα έκθεση του ισπανικού μέσου ενημέρωσης La Verdad, ανέφερε ότι το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε πέρυσι στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών της Ισπανίας στη Μεσόγειο μετέφερε μη δηλωμένα εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων VM-4SG, με προγραμματισμένη στάση στο λιμάνι της Βόρειας Κορέας.

Αυτή η αναφορά ήρθε στην επιφάνεια λίγες μέρες μετά την δημοσίευση νέων εικόνων από τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, απεικονίζουν το πρώτο της πυρηνικό υποβρύχιο, μια πλατφόρμα που παρουσιάζεται ως άμεση πρόκληση στην αμερικανική ναυτική κυριαρχία στην περιοχή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Δεκέμβριο του 2024, το ρωσικό φορτηγό πλοίο Ursa Major βυθίστηκε υπό πολύ ύποπτες συνθήκες στα ύδατα μεταξύ Ισπανίας και Αλγερίας, μετά από αναφορές για εκρήξεις στο μηχανοστάσιο. Οι ιδιοκτήτες του πλοίου χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «πράξη τρομοκρατίας».

Οι ισπανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αντικείμενα που ήταν καλυμμένα με μπλε μουσαμά στην πρύμνη του Ursa Major ήταν πιθανώς κελύφη πυρηνικών αντιδραστήρων του ναυτικού χωρίς καύσιμα, το καθένα με βάρος περίπου 65 τόνους. Οι ερευνητές τα αναγνώρισαν ως εξαρτήματα αντιδραστήρων VM-4SG, πυρηνικών αντιδραστήρων του ναυτικού σοβιετικού σχεδιασμού που αναπτύχθηκαν για να τροφοδοτούν τον στόλο πυρηνικών υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας κατά τα τέλη του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθούν να βρίσκονται σε περιορισμένη χρήση μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί η αναφορά του δημοσιεύματος:

Οι συνθήκες της ξαφνικής βύθισης του πλοίου ήταν ύποπτες, γεγονός που ώθησε την ακτοφυλακή να αρχίσει να ανακρίνει το πλήρωμα. Ο πλοίαρχος του Ursa Major, Igor Vladimirovich Anisimov, αρχικά είπε στους ερευνητές ότι το φορτίο αποτελούνταν από περισσότερα από 100 άδεια κοντέινερ, δύο γιγαντιαίους γερανούς με ερπύστριες στο κατάστρωμα και δύο μεγάλα εξαρτήματα για ένα ρωσικό πρόγραμμα παγοθραυστικών, αναφερόμενος στα καλυμμένα με μουσαμά αντικείμενα κοντά στην πρύμνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το φορτίο προοριζόταν για το Βλαδιβοστόκ.

Τα δύο λεγόμενα «εξαρτήματα παγοθραυστικού» μεταφέρθηκαν ως φορτίο καταστρώματος και ήταν ορατά από τα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαδρομής του πλοίου. Με βάση την αεροπορική επιτήρηση, κάθε αντικείμενο είχε διαστάσεις περίπου 20 έως 25 τετραγωνικά πόδια, συμπεριλαμβανομένων των κιβωτίων, των ξύλων και των καλυμμάτων.

Οι ισπανικές αρχές υπολόγισαν το βάρος τους σε περίπου 65 τόνους το καθένα, υποδηλώνοντας ασυνήθιστα υψηλή πυκνότητα. Η La Verdad ανέφερε ότι, αφού ο καπετάνιος πιέστηκε για το θέμα, ζήτησε χρόνο για να σκεφτεί πριν πει στους ερευνητές ότι τα αντικείμενα ήταν απλώς «καπάκια φρεατίων».

Τα έγγραφα που εξέτασε η La Verdad δείχνουν ότι οι ισπανοί ερευνητές τελικά αναγνώρισαν το φορτίο ως περιβλήματα για αντιδραστήρες πυρηνικών υποβρυχίων, συγκεκριμένα δύο αντιδραστήρες VM-4SG της σοβιετικής εποχής.

Όσον αφορά τον προορισμό, οι ισπανικές αρχές εικάζουν ότι τα εξαρτήματα των αντιδραστήρων προορίζονταν για το πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων της Βόρειας Κορέας, η οποία πρόσφατα παρουσίασε το πρώτο της υποβρύχιο με βαλλιστικούς πυραύλους.

Πολλοί αναλυτές έχουν υποδείξει ότι το νέο σκάφος της Βόρειας Κορέας πιθανότατα επωφελήθηκε από τη ρωσική τεχνική βοήθεια για το σχεδιασμό του αντιδραστήρα και ενδεχομένως θα μπορούσε να ενσωματώσει έναν πλήρως κατασκευασμένο ρωσικό αντιδραστήρα.

Αντάλλαγμα για τους Βορειοκορεάτες στον πόλεμο με την Ουκρανία;

Η Ρωσία θεωρείται ότι έχει στρατηγικό χρέος προς τη Βόρεια Κορέα μετά τις μεγάλης κλίμακας μεταφορές πυρομαχικών και πυροτεχνημάτων από την Πιονγιάνγκ, που βοήθησαν τις ρωσικές δυνάμεις να σταθεροποιήσουν και να ανακτήσουν έδαφος στην ανατολική Ουκρανία.

