Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και παρακολούθησε δοκιμή πυραύλου SAM

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την Τετάρτη (24/12) δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς (SAM “Surface-to-Air Missile”) σε πεδίο βολής κοντά στις ανατολικές ακτές της χώρας, μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή αποσκοπούσε στην αξιολόγηση στρατηγικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέου τύπου πυραύλου μεγάλου ύψους και είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή καταστροφή εναέριων στόχων σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων.

kim-24122.jpg

Ο Κιμ επιθεώρησε επίσης εργασίες κατασκευής σε ξεχωριστή τοποθεσία για πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτοπίσματος 8.700 τόνων, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος. Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία ούτε τον χρόνο της επίσκεψης.

Το πρόγραμμα του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου εντάσσεται στις προσπάθειες του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας για τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο ενός από τους πέντε βασικούς άξονες ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

kim-24121.jpg

Ο Κιμ φέρεται να δήλωσε ότι η πλήρης ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων και ο εκσυγχρονισμός του Ναυτικού είναι «αναγκαίοι και αναπόφευκτοι», υπογραμμίζοντας ότι «ο σημερινός κόσμος κάθε άλλο παρά ειρηνικός είναι».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα σχέδια της Νότια Κορέα για την ανάπτυξη πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται να οξύνουν περαιτέρω τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας του.

kim-24123.jpg

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας καταδίκασαν την πρόσφατη είσοδο αμερικανικού πυρηνοκίνητου υποβρυχίου σε λιμάνι της Νότιας Κορέας, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη κλιμάκωσης των στρατιωτικών εντάσεων» στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Greeneville κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπουσάν για ανεφοδιασμό και άδεια πληρώματος, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τέλος, η Πιονγκγιάνγκ υποστήριξε ότι και η Ιαπωνία επιδεικνύει πρόθεση απόκτησης πυρηνικών όπλων, ενθαρρυμένη -όπως ανέφερε- από τις κινήσεις της Σεούλ στον τομέα των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

