Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης
Οι περαστικοί απόλαυσαν τη συντροφιά της φώκιας, καθώς την έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο
Την τύχη να απολαύσουν την παρέα μιας φώκιας κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους είχαν λουόμενοι στην παραλία Γυάλα στο Νημποριό της Σύμης.
Στο βίντεο που δημοσίευσε το Symi Tv, φαίνεται η φώκια να κάνει την…. ηλιοθεραπεία της στην αμμουδιά, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα.
Περαστικοί και λουόμενοι, απόλαυσαν τη «συντροφιά» της φώκιας, ενώ έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο μαζί της.
