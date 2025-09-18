Ειδικός προειδοποιεί: «Σίγουρα υπάρχουν "κυψέλες" του ISIS στην Ελλάδα - Περιμένουν εντολές»

Το ανατριχιαστικό ακρωνύμιο «ISIS» ακούστηκε ξανά, μετά από καιρό στη χώρα μας, καθώς οι αρχές συνέλαβαν ένα μέλος του, όπως διατείνεται ο ίδιος, με βαριές κατηγορίες για επίθεση κατά γυναικών -δύο εκ των οποίων ανήλικες- αλλά και τον εμπρησμό στο δάσος του Υμηττού.

Ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία παραδέχτηκε ότι έγινε μέλος του Ισλαμικού Κράτους από έναν Mohamed, όταν βρίσκονταν στην Τουρκία, ενώ οι δρόμοι τους χωρίστηκαν στην Κω. Ο ίδιος έμεινε στη χώρα μας και ζήτησε… άσυλο, ο άλλος βρίσκεται -όπως φαίνεται- στη Γερμανία.

Αν και οι Αρχές και η αντιτρομοκρατική εξετάζουν την ορθότητα των ισχυρισμών του, η παρουσία ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών και η εγκληματική δράση τους δεν είναι φυσικά κάτι καινούριο για την Ευρώπη –που θρηνεί εκατοντάδες θύματα από τρομοκρατικές ενέργειες.

Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει πραγματοποιηθεί κάποιο αξιοσημείωτο χτύπημα, ωστόσο πολλές φορές –αν και ίσως όχι όσες θα έπρεπε- οι Αρχές έχουν εντοπίσει πυρήνες του ISIS.

Η πλέον ειδικός για θέματα τρομοκρατίας, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα Διεθνούς Ασφάλειας, Πολιτικός Επιστήμονας – Διδάκτορας Νομικής Σχολής και συγγραφέας, Μαίρη Μπόση, μιλά στο Newsbomb.

Μπόση: Τεράστια πιθανότητα να υπάρχουν τζιχαντιστές ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες

«Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν ριζοσπαστικοποιημένοι τρομοκράτες στη χώρα μας – αν και τη χρησιμοποιούν κυρίως ως transit, δηλαδή για πέρασμα. Κι αυτό καθώς περνούν εκατοντάδες χιλιάδες μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει εις βάθος το παρελθόν και τα πραγματικά στοιχεία του καθενός – τα οποία οι τρομοκράτες μπορεί και να κρύβουν.

Αναφέρομαι στους μετανάστες και κατά δήλωσή τους πρόσφυγες και όπως καταλαβαίνετε η στατιστική πιθανότητα να υπάρχουν τζιχαντιστές ανάμεσά τους είναι τεράστια», επισημαίνει.

Μάλιστα, η Μαίρη Μπόση ξεκαθαρίζει ότι η ιδιότητα του «Τζιχαντιστή» στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακυρώνεται όταν μεταναστεύουν αυτοί στην Ευρώπη, αλλά αντιθέτως βρίσκεται «εν υπνώσει» μέχρι να χρειαστεί –μέχρι να λάβουν δηλαδή εντολή αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο χτύπημα ή ενέργεια, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη. «Αυτά τα άτομα δεν δρουν αυτοβούλως αλλά κατόπιν εντολών που λαμβάνουν από ομάδες που δρουν στον χώρο προέλευσης. Πρόκειται για τις ομάδες secret cell, όπως τις λέμε, που λειτουργούν εν κρυπτώ σε δυτικές χώρες και παραμένουν σιωπηλές έως ότου λάβουν την κατάλληλη εντολή», εξηγεί.

«Οι τζιχαντιστές θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στη βίαιη συμπεριφορά και στον φόνο»

Εκτός από αυτους που «αναμένουν εντολές», υπάρχουν κι άτομα που έχουν ενστερνιστεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ αλλά δρουν κατά μόνας, με τη δική τους λογική, που βέβαια έχει πάντα σχέση με τον βίαιο χαρακτήρα της ιδεολογίας τους. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν ισότιμους τους άλλες άνδρες, και κυρίως τις γυναίκες, άλλης φυλής ή θρησκείας. Θεωρούν ότι έχουν κάθε δικαίωμα στη βίαιη συμπεριφορά ή ακόμα και στον φόνο απέναντί τους», προειδοποιεί.

Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι δυστυχώς οι ευρωπαϊκές αρχές δεν συνεργάζονται όσο θα έπρεπε, ούτε κάνουν την έρευνα ή λαμβάνουν μέτρα που θα απαιτούνταν, παρά μόνο όταν είναι ήδη πολύ αργά. «Θα έπρεπε να υπάρχει διαρκής εγρήγορση και αγαστή συνεργασία στις ευρωπαϊκές αρχές, όμως η κάθε αστυνομία ξεχωριστά το αντιμετωπίζει ως ζήτημα πρωτίστως δικής της εθνικής ασφάλειας, πράγμα που είναι προβληματικό για τη διακίνηση των πληροφοριών.

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές»

Στη χώρα μας μέχρι τώρα δεν έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα προβλήματα, κάτι το οποίο μάλλον είναι τυχαίο ή απόρροια του γεγονότος ότι οι τζιχαντιστές μας χρησιμοποιούν ως πέρασμα. Ωστόσο, η Μαίρη Μπόση εκτιμά ότι «σίγουρα υπάρχουν στη χώρα μας τέτοιες ομάδες που αναμένουν εντολές, οι οποίες θα δοθούν εν καιρώ, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες πρόληψης πριν καταλήξουμε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις».

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση του 32χρονου και τη συμπεριφορά του, η Μαίρη Μπόση επισημαίνει ότι οι αντικοινωνικές και ποινικές συμπεριφορές σχετίζονται και με τα προβλήματα του ατομικού χαρακτήρα αλλά και του επιπέδου αυτών των ανθρώπων που έχουν ούτως ή άλλως ριζοσπαστικοποιηθεί, οπότε ορισμένα εγκλήματα μπορεί να μην συνδέονται απαραίτητα με την ιδεολογία του ISIS.

«Τα άτομα αυτά κινούνται στο πλέγμα του εγκλήματος και των ακραίων πράξεων. Έχουμε να κάνουμε και με την προσωπικότητα και τη λογική του πως αντιλαμβάνονται την κοινωνία και τα άλλα άτομα, ώστε να καταλήξουν στις πράξεις βίας αυτόνομα ή και όχι», καταλήγει.

