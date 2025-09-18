Ειδικός προειδοποιεί: «Σίγουρα υπάρχουν "κυψέλες" του ISIS στην Ελλάδα - Περιμένουν εντολές»

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μαίρη Μπόση μιλάει στο Newsbomb 

Σωτήρης Σκουλούδης

Ειδικός προειδοποιεί: «Σίγουρα υπάρχουν "κυψέλες" του ISIS στην Ελλάδα - Περιμένουν εντολές»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ανατριχιαστικό ακρωνύμιο «ISIS» ακούστηκε ξανά, μετά από καιρό στη χώρα μας, καθώς οι αρχές συνέλαβαν ένα μέλος του, όπως διατείνεται ο ίδιος, με βαριές κατηγορίες για επίθεση κατά γυναικών -δύο εκ των οποίων ανήλικες- αλλά και τον εμπρησμό στο δάσος του Υμηττού.

Ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία παραδέχτηκε ότι έγινε μέλος του Ισλαμικού Κράτους από έναν Mohamed, όταν βρίσκονταν στην Τουρκία, ενώ οι δρόμοι τους χωρίστηκαν στην Κω. Ο ίδιος έμεινε στη χώρα μας και ζήτησε… άσυλο, ο άλλος βρίσκεται -όπως φαίνεται- στη Γερμανία.

Αν και οι Αρχές και η αντιτρομοκρατική εξετάζουν την ορθότητα των ισχυρισμών του, η παρουσία ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών και η εγκληματική δράση τους δεν είναι φυσικά κάτι καινούριο για την Ευρώπη –που θρηνεί εκατοντάδες θύματα από τρομοκρατικές ενέργειες.

Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει πραγματοποιηθεί κάποιο αξιοσημείωτο χτύπημα, ωστόσο πολλές φορές –αν και ίσως όχι όσες θα έπρεπε- οι Αρχές έχουν εντοπίσει πυρήνες του ISIS.

Η πλέον ειδικός για θέματα τρομοκρατίας, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον τομέα Διεθνούς Ασφάλειας, Πολιτικός Επιστήμονας – Διδάκτορας Νομικής Σχολής και συγγραφέας, Μαίρη Μπόση, μιλά στο Newsbomb.

Μπόση: Τεράστια πιθανότητα να υπάρχουν τζιχαντιστές ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες

«Είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν ριζοσπαστικοποιημένοι τρομοκράτες στη χώρα μας – αν και τη χρησιμοποιούν κυρίως ως transit, δηλαδή για πέρασμα. Κι αυτό καθώς περνούν εκατοντάδες χιλιάδες μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων και κανείς δεν μπορεί να ελέγξει εις βάθος το παρελθόν και τα πραγματικά στοιχεία του καθενός – τα οποία οι τρομοκράτες μπορεί και να κρύβουν.

Αναφέρομαι στους μετανάστες και κατά δήλωσή τους πρόσφυγες και όπως καταλαβαίνετε η στατιστική πιθανότητα να υπάρχουν τζιχαντιστές ανάμεσά τους είναι τεράστια», επισημαίνει.

Μάλιστα, η Μαίρη Μπόση ξεκαθαρίζει ότι η ιδιότητα του «Τζιχαντιστή» στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακυρώνεται όταν μεταναστεύουν αυτοί στην Ευρώπη, αλλά αντιθέτως βρίσκεται «εν υπνώσει» μέχρι να χρειαστεί –μέχρι να λάβουν δηλαδή εντολή αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο χτύπημα ή ενέργεια, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη. «Αυτά τα άτομα δεν δρουν αυτοβούλως αλλά κατόπιν εντολών που λαμβάνουν από ομάδες που δρουν στον χώρο προέλευσης. Πρόκειται για τις ομάδες secret cell, όπως τις λέμε, που λειτουργούν εν κρυπτώ σε δυτικές χώρες και παραμένουν σιωπηλές έως ότου λάβουν την κατάλληλη εντολή», εξηγεί.

«Οι τζιχαντιστές θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στη βίαιη συμπεριφορά και στον φόνο»

Εκτός από αυτους που «αναμένουν εντολές», υπάρχουν κι άτομα που έχουν ενστερνιστεί το ριζοσπαστικό Ισλάμ αλλά δρουν κατά μόνας, με τη δική τους λογική, που βέβαια έχει πάντα σχέση με τον βίαιο χαρακτήρα της ιδεολογίας τους. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν ισότιμους τους άλλες άνδρες, και κυρίως τις γυναίκες, άλλης φυλής ή θρησκείας. Θεωρούν ότι έχουν κάθε δικαίωμα στη βίαιη συμπεριφορά ή ακόμα και στον φόνο απέναντί τους», προειδοποιεί.

Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι δυστυχώς οι ευρωπαϊκές αρχές δεν συνεργάζονται όσο θα έπρεπε, ούτε κάνουν την έρευνα ή λαμβάνουν μέτρα που θα απαιτούνταν, παρά μόνο όταν είναι ήδη πολύ αργά. «Θα έπρεπε να υπάρχει διαρκής εγρήγορση και αγαστή συνεργασία στις ευρωπαϊκές αρχές, όμως η κάθε αστυνομία ξεχωριστά το αντιμετωπίζει ως ζήτημα πρωτίστως δικής της εθνικής ασφάλειας, πράγμα που είναι προβληματικό για τη διακίνηση των πληροφοριών.

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές»

Στη χώρα μας μέχρι τώρα δεν έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα προβλήματα, κάτι το οποίο μάλλον είναι τυχαίο ή απόρροια του γεγονότος ότι οι τζιχαντιστές μας χρησιμοποιούν ως πέρασμα. Ωστόσο, η Μαίρη Μπόση εκτιμά ότι «σίγουρα υπάρχουν στη χώρα μας τέτοιες ομάδες που αναμένουν εντολές, οι οποίες θα δοθούν εν καιρώ, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες πρόληψης πριν καταλήξουμε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις».

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση του 32χρονου και τη συμπεριφορά του, η Μαίρη Μπόση επισημαίνει ότι οι αντικοινωνικές και ποινικές συμπεριφορές σχετίζονται και με τα προβλήματα του ατομικού χαρακτήρα αλλά και του επιπέδου αυτών των ανθρώπων που έχουν ούτως ή άλλως ριζοσπαστικοποιηθεί, οπότε ορισμένα εγκλήματα μπορεί να μην συνδέονται απαραίτητα με την ιδεολογία του ISIS.

«Τα άτομα αυτά κινούνται στο πλέγμα του εγκλήματος και των ακραίων πράξεων. Έχουμε να κάνουμε και με την προσωπικότητα και τη λογική του πως αντιλαμβάνονται την κοινωνία και τα άλλα άτομα, ώστε να καταλήξουν στις πράξεις βίας αυτόνομα ή και όχι», καταλήγει.

Δείτε το παλαιότερο αναλυτικό ρεπορτάζ του Newsbomb για την ισλαμική τρομοκρατία:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολές εκκένωσης στο Λίβανο - Έρχονται χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και νέους εθελοντές στην ΔΕΘ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στο ιστορικό φιλικό

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 76χρονος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Η εικόνα της μητέρας του να αγγίζει το μνημείο σαν να ήταν ο γιος της θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου» λέει στο Newsbomb ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κακάο γίνεται... χρυσός: Η απλή σοκολάτα στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα €2,87 ευρώ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης; - Τι δείχνουν τα ντοκουμέντα ιταλικών ΜΜΕ

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μάχη» σε δύο μέτωπα για την Πυροσβεστική - Μαίνονται φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία

16:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν: «Να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «O Νετανιάχου με γ@@@@@!» - Γιατί τον βρίζει ιδιωτικά, αλλά του δίνει ελευθερία κινήσεων δημόσια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ