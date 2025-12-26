Διαδοχικές «καραβιές» μεταναστών στην Κρήτη: Επιχειρήσεις διάσωσης 110 ατόμων

Δύο διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, σήμαναν συναγερμό στις λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου. Από το απόγευμα της Παρασκευής 26-12-2025 στήθηκαν δυο διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 70 ατόμων που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβους, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το πρώτο περιστατικό αφορούσε 40 άτομα που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες ενώ το δεύτερο περιστατικό αφορά 30 μετανάστες, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, έχει κληθεί και το ΕΚΑΒ καθώς υπήρχαν πληροφορίες για άτομα που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα φορτηγό σκάφος με περίπου 360 αλλοδαπούς έφτασε στην Παλαιόχωρα Χανίων, μετά από επιχείρηση διάσωσής τους από αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Διαβάστε επίσης