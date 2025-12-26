Αιτωλοακαρνανία: 59χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην Κατούνα Ξηρομέρου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία την Παρασκευή (26/12), καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε αργά το μεσημέρι απαγχονισμένος στην Κατούνα Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr πρόκειται για 59χρονο άνδρα που φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού.

Ο άνδρας βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε μόνος, μετά τον θάνατο της μητέρας του πριν από έναν χρόνο.

Οι γείτονες μιλούν για έναν μοναχικό άνθρωπο που δεν σχέσεις με την οικογένειά του και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες δεν είχε δώσει σημάδια ζωής το τελευταίο 24ωρο.

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

