Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην παλιά εθνική

Τραγικός είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, καθώς μόλις 16 ετών είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί –μεταξύ των οποίων ο 16χρονος και ένας 17χρονος– εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματισμούς υπέστησαν ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το θανατηφόρο τροχαίο σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο :

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος

