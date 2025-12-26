Θεσπρωτία: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων

Τραγωδία σε χωριό του νομού Θεσπρωτίας, όπου 71χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του την ημέρα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του και τους τελευταίους μήνες φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, ιδιοκτησίας του ιδίου. Εντοπίστηκε από γείτονες οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Διαβάστε επίσης