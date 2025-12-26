Ιουλία Καλλιμάνη: Η απάντηση για το περιστατικό με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο

Για το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο στην Κρήτη, τοποθετήθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη με ανάρτησή της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια έβρισε θαμών που της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη» έγραψε αρχικά η τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση».

Τι συνέβη

Την ώρα που η Ιουλία Καλλιμάνη βρισκόταν στην πίστα και τραγουδούσε, δέχθηκε από θαμώνα στα πρώτα τραπέζια λουλούδια μαζί με νερό που κατέληξαν στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε αμέσως το πρόγραμμα και κατευθύνθηκε προς τον συγκεκριμένο θαμώνα χωρίς να κρύψει τη δυσαρέσκειά της. «Να σου πω, εσύ. Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου;», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και αμέσως μετά απομακρύνεται βρίζοντας και κάνοντας μια χαρακτηριστική χειρονομία.

