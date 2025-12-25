Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

Ένα ακόμη περιστατικό προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στην Ιουλία Καλλιμάνη, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο στην Κρήτη.

Την ώρα που βρισκόταν στην πίστα και τραγουδούσε, δέχθηκε από θαμώνα στα πρώτα τραπέζια λουλούδια μαζί με νερό που κατέληξαν στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε αμέσως το πρόγραμμα και κατευθύνθηκε προς τον συγκεκριμένο θαμώνα χωρίς να κρύψει τη δυσαρέσκειά της. «Να σου πω, εσύ. Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου;», ακούγεται να λέει στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και αμέσως μετά απομακρύνεται βρίζοντας και κάνοντας μια χαρακτηριστική χειρονομία.

Η αντίδραση στη χυδαία μαντινάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη έρχεται σε σύγκρουση με θαμώνα. Πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια προγράμματος, πελάτης της απηύθυνε χυδαία μαντινάδα με υποτιμητικούς υπαινιγμούς για την προσωπική της ζωή. Η ίδια αντέδρασε έντονα από μικροφώνου, απαντώντας σε υψηλούς τόνους και ζητώντας από τον συγκεκριμένο θαμώνα να αποχωρήσει από το μαγαζί, με το σχετικό βίντεο να γίνεται επίσης viral

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε απαντήσει αν έχει έρθει σε δύσκολη θέση στην πίστα από κάποιον θαµώνα υποστηρίζοντας ότι «ναι, βεβαίως. Έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα. Το καταλαβαίνω. ∆εν πουλάμε γάλα, ουίσκι πουλάμε. Ο άλλος µμπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συμβεί να φύγει µμπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος, όμως, της βραδιάς περνάμε καλά και χαµογελάµε».

