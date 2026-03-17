Χωρίς ταξί και αύριο, Τετάρτη - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου

Πανελλαδική απεργία και αύριο, Τετάρτη - Καθολική συμμετοχή του κλάδου σήμερα, πρώτη ημέρα της απεργίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χωρίς ταξί και αύριο, Τετάρτη - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κλάδου
  • Οι οδηγοί ταξί συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους και αύριο, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) εκφράζει διαφωνία με τις διατάξεις για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, τις ειδικές άδειες και το ποινικό μητρώο των οδηγών.
  • Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο υποβαθμίζει το επάγγελμα των ταξί και ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Οι απεργίες θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Συνεχίζουν και αύριο, Τετάρτη, τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Οι οδηγοί ταξί που πραγματοποίησαν σήμερα πορεία προς τη Βουλή, εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

«Συνεχίζουμε την απεργία πανελλαδικά και αύριο, καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Καλεί τα σωματεία-μέλη της «να συμμετάσχουν και αύριο, Τετάρτη, στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν, είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα» και δηλώνει: «Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ταξί μας, τη βιωσιμότητά μας, τη ζωή μας!».

Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει πως η πρώτη μέρα της πανελλαδικής απεργίας και η καθολική συμμετοχή του κλάδου «ανέδειξε το μήνυμα της συσπείρωσης και της αντίδρασης για όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο, που βρίσκεται και συζητείται από σήμερα στο Κοινοβούλιο.

«Δεν συμφωνούμε με:

  • Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41».

ΣΑΤΑ: Ο κλάδος συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με ανακοίνωσή του δηλώνει πως «ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή».

Αναφέρει ακόμη πως «η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις».

Τέλος, το ΣΑΤΑ γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό πως, αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

