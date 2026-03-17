Σεφερλής και Μακρυπούλια βγάζουν εκτός το «Survivor» - Νέα αλλαγή στον ΣΚΑΪ

  • Ο ΣΚΑΪ αλλάζει το πρόγραμμα του και το «Survivor» δεν θα προβάλλεται πλέον τα βράδια του Σαββάτου.
  • Το «Survivor» επιστρέφει στις ημέρες Κυριακή έως Τετάρτη για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός του Σαββάτου.
  • Ο Μάρκος Σεφερλής και το MEGA επικράτησαν σε τηλεθέαση το προηγούμενο Σάββατο.
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια παρουσιάζει το νέο σόου «Moments» τα Σάββατα, αναδεικνύοντας τη ζωή και στιγμές αγαπημένων προσώπων.
  • Το «Just the 2 of Us» συνεχίζει να προβάλλεται κάθε Σάββατο στο OPEN.
Με αλλαγή προγράμματος ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότι το «Survivor» δεν θα προβάλλεται πλέον τα βράδια του Σαββάτου. Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει στις γνώριμες ημέρες προβολής, από Κυριακή έως και Τετάρτη, σε μία κίνηση-ματ των ιθυνόντων προκειμένου να το «προστατέψουν» από τον ανταγωνισμό.

Ο Μάρκος Σεφερλής και το MEGA «σάρωσαν», το περασμένο Σάββατο, σε τηλεθέαση αφού το κανάλι εξασφάλισε τα δικαιώματα των θεατρικών του παραστάσεων. Παράλληλα, αυτό το Σάββατο προσγειώνεται στη βραδινή αρένα και η Ζέτα Μακρυπούλια. Το λαμπερό σόου «Μοments» κάνει πρεμιέρα και θα φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν. Με οικοδέσποινα τη μοναδική παρουσιάστρια, η εκπομπή αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, ενώ οι αφηγήσεις και οι εκπλήξεις οδηγούν το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι μνήμης.

Φυσικά, κάθε Σάββατο, προβάλλεται και το «Just the 2 of us» στο OPEN που κρατά ένα μερίδιο τηλεθεατών.

Διαβάστε επίσης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρέιλερ της ταινίας «Dune 3»

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Βασικός κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα - Η μεγάλη ευκαιρία και το πλεονέκτημα

21:30ΥΓΕΙΑ

Τι να κάνετε αν η τροφή κατέβει από τον αεραγωγό αντί τον οισοφάγο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αυτές είναι οι εναλλακτικές οδοί για το παγκόσμιο εμπόριο - Πώς σώζουν την παρτίδα

21:01LIFESTYLE

Σεφερλής και Μακρυπούλια βγάζουν εκτός το «Survivor» - Νέα αλλαγή στον ΣΚΑΪ

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σταματά η αγορά γάλακτος λόγω του αφθώδους πυρετού

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί έπειτα από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Τι λέει το εγχειρίδιο «άμυνας μωσαϊκού» του Ιράν: Η στρατηγική της οριζόντιας κλιμάκωσης

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

20:41TRAVEL

Στην έβδομη θέση με ανοδική πορεία το λιμάνι στο Κατάκολο το 2025

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη: Ο πολιτισμός προνομιακό πεδίο συνεργασίας, στις σχέσεις Ελλάδας- Μολδαβίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

21:39ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας Β' - Το αγόρι που το έλεγαν Ηράκλειο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Δούρειος Ίππος» για το θάνατό του - Οι μυστικές πληροφορίες

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ η Μαρία Καρρά, χήρα του Γιώργου Τράγκα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση από το ECMWF - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Μικρό λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: ΙΧ συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά - Με αεροδιακομιδή στα Γιάννενα ο οδηγός του αυτοκινήτου

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επιθέσεις στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς - Υπό πολιορκία drones η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ - «Βόμβες» Τραμπ για ΝΑΤΟ

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

21:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 17/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 30.000.000 ευρώ

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Ποιοι δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ