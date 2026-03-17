Σεφερλής και Μακρυπούλια βγάζουν εκτός το «Survivor» - Νέα αλλαγή στον ΣΚΑΪ

Με αλλαγή προγράμματος ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότι το «Survivor» δεν θα προβάλλεται πλέον τα βράδια του Σαββάτου. Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει στις γνώριμες ημέρες προβολής, από Κυριακή έως και Τετάρτη, σε μία κίνηση-ματ των ιθυνόντων προκειμένου να το «προστατέψουν» από τον ανταγωνισμό.

Ο Μάρκος Σεφερλής και το MEGA «σάρωσαν», το περασμένο Σάββατο, σε τηλεθέαση αφού το κανάλι εξασφάλισε τα δικαιώματα των θεατρικών του παραστάσεων. Παράλληλα, αυτό το Σάββατο προσγειώνεται στη βραδινή αρένα και η Ζέτα Μακρυπούλια. Το λαμπερό σόου «Μοments» κάνει πρεμιέρα και θα φέρει στη σκηνή τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από τις στιγμές που τους καθόρισαν. Με οικοδέσποινα τη μοναδική παρουσιάστρια, η εκπομπή αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, ενώ οι αφηγήσεις και οι εκπλήξεις οδηγούν το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι μνήμης.

Φυσικά, κάθε Σάββατο, προβάλλεται και το «Just the 2 of us» στο OPEN που κρατά ένα μερίδιο τηλεθεατών.

Διαβάστε επίσης