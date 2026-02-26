Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

Σε σύγχυση φαίνεται ότι είναι το τηλεοπτικό κοινό, καθώς καθημερινά τα στελέχη των καναλιών ανακοινώνουν αλλαγές προγράμματος σε ημέρες και ώρες προβολής. Παρά το γεγονός ότι ο Φεβρουάριος τελειώνει, οι ιθύνοντες συνεχίζουν να «πειράζουν» τον προγραμματισμό τους στη βραδινή ζώνη με στόχο είτε να αποφεύγουν τον σκληρό ανταγωνισμό και τις «παγίδες», είτε να «αιφνιδιάζουν» τους αντιπάλους.

Μετά τις μετακινήσεις στις σειρές του MEGA καθώς πλέον η δραματική παραγωγή «Μια νύχτα μόνο» προβάλλεται στις 21.40 ενώ «Η Γη της ελιάς» στις 23.00, ο ALPHA περνά στην αντεπίθεση. Την επόμενη εβδομάδα, το καθημερινό σίριαλ «Να μ’αγαπάς» -που σαρώνει στους πίνακες της Nielsen- θα προβάλλεται στις 20.00, από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ενώ κάποιες ημέρες θα υπάρχει διπλό επεισόδιο. Ο «Άγιος Έρωτας» πια θα παίζει μπάλα στις 22.00, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ενώ το «Porto Leone» πηγαίνει στις 23.30 κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Την Πέμπτη, στις 20.00 θα παίζεται η σειρά «Το Σόι σου» και στις 21.00 η κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Την Παρασκευή στις 20.00 θα προβληθεί η σειρά «Το Σόι σου» με απολαυστικά επεισόδια, στις 21.00 η οικογενειακή σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και στις 22.00 «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι».

Από τις αλλαγές στον προγραμματισμό δεν ξεφεύγει ο ΣΚΑΪ. Το «Survivor» θα κρατά συντροφιά από το Σάββατο έως και την Τρίτη, με την ώρα προβολής να εξαρτάται από την ημέρα. Άλλοτε στις 21.00, άλλοτε στις 22.10, το ριάλιτι επιβίωσης προσπαθεί να ανεβάσει στροφές παρά τον σκληρό ανταγωνισμό και να «κλειδώσει» στα διψήφια ποσοστά.

Σταθερό παραμένει το «MasterChef» του STAR, αλλά και το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, που προσπαθούν να κρατήσουν σταθερό κοινό.

