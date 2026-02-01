«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

Τηλεοπτικά δίδυμα που «χώρισαν» και σχολιάστηκαν…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα δίδυμα στην TV είναι δύσκολο εγχείρημα, όσο κι αν κάποια έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία στο πέρασμα των ετών. Η μεταξύ τους χημεία, ο τρόπος που διαχειρίζεται ο καθένας τα όσα συμβαίνουν on air, αλλά κυρίως το πώς μοιράζεται ο τηλεοπτικός χρόνος και ποιο όνομα μπαίνει πρώτο στη μαρκίζα, έχει οδηγήσει πολλές φορές σε «διαζύγια», εντάσεις και κακές αναμνήσεις.

Με αφορμή τα όσα συζητιούνται τη φετινή σεζόν για τις σχέσεις Ιωάννας Μαλέσκου-Λάμπρου Κωνσταντάρα, αλλά και τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν με το «διαζύγιο» του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού στον ΑΝΤ1, θυμηθήκαμε περιπτώσεις που απασχόλησαν.

Όταν ο Χρήστος Φερεντίνος συνάντησε τη Σίσσυ Χρηστίδου, στον ΑΝΤ1, το 2012, όλα φαίνονταν ευοίωνα. Παρά την αρχική επιτυχία της εκπομπής «Πρωινό Παρέα», το μεταξύ τους στοίχημα δεν πέτυχε και οι δύο παρουσιαστές έκαναν να ξανασυναντηθούν 13 ολόκληρα χρόνια! Μάλιστα, η Κατερίνα Γκαγκάκη -που τότε βρισκόταν στο κανάλι του Αμαρουσίου- είχε αποκαλύψει ότι ο ένας πήγαινε από τη μία πλευρά στα διαλείμματα… ο άλλος από την άλλη! Τον Ιανουάριου του 2025, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχτηκε στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA τον επιτυχημένο παρουσιαστή λέγοντας: «Γιατί με ζόρισες τόσο; Γιατί δεν δίνεις συνεντεύξεις;»… Στη συνέχεια της κουβέντας, μάλιστα, η οικοδέσποινα θέλησε να ξεκαθαρίσει για τη φημολογούμενη κόντρα τους: «Τότε, η βασική μας διαφορά, γιατί μεταξύ μας δεν ήρθαμε ποτέ σε αντιπαράθεση, είναι ότι εσύ ήθελες να κάνεις μία εκπομπή διαφορετική από αυτή που ήθελα να κάνω εγώ… Εγώ τότε ήμουν στα πρωινά και στην ψυχαγωγία και εσύ μπήκες και ήθελες να κάνεις την εκπομπή, όπως γίνονται τώρα, με ειδήσεις, ενημέρωση».

xristidou-ferentinos.jpg

Στο μακρινό 2006, τα στελέχη του ΑΝΤ1 επένδυαν σε ένα δίδυμο-φωτιά στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων. Νίκος Ευαγγελάτος και Έλλη Στάη ένωσαν τις δυνάμεις τους, όμως η εν λόγω συνεργασία κράτησε για λίγο αφού οι διαφορές ήταν αγεφύρωτες. Τα στελέχη αποδείχτηκε ότι επέβαλλαν τον δημοσιογράφο στη σιδηρά κυρία κι εκείνη με τη σειρά της αντέδρασε. Όπως παραδέχτηκε πολλά χρόνια μετά: «Αν τα ντουέτα δεν έχουν χημεία, καλό είναι να μην τα εκβιάζουμε. Ήταν ένα εκβιαστικό ντουέτο, εμένα με εκβίασαν απόλυτα, φαντάζομαι και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Κι εκείνος θα ήθελε να είναι μοναχός του».

Η συνεργασία της Κατερίνας Καραβάτου και της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, στον ALPHA, στην εκπομπή «Μες στην καλή χαρά»… μόνο χαρούμενη δεν ήταν! Η δεύτερη, πουλέν τότε του σταθμού, η πρώτη με αρκετά χιλιόμετρα στην πλάτη της, δεν βρήκαν ποτέ μια κοινή γραμμή πλεύσης, ωστόσο η σεζόν ολοκληρώθηκε με τα ρεπορτάζ να βοούν. Η Κατερίνα Καραβάτου, κάποια χρόνια μετά, αρκούνταν να πει: «Όταν επέστρεψα στον ALPHA και στο “Μες την καλή χαρά” παρέμεινα… περίπου μες στην καλή χαρά. Το σημαντικό ήταν ότι επανήλθα και μάλιστα σε αυτό το κανάλι. Φυσικά ήταν μια δικαίωση η επιστροφή μου, αλλά δεν ήταν μια εύκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκα όλα τα χαρακτηριστικά του Αιγόκερου, έκανα υπομονή, ήμουν κι επίμονη σε μια πολύ αξιοπρεπή και σταθερή στάση». Σε άλλη συνέντευξη είχε πει με υπονοούμενα: «Εγώ κρατάω μία θέση πάρα πολύ συγκεκριμένη σε όλους τους ανθρώπους που μου έχουν επιτεθεί μέχρι τώρα.. Δεν απαντώ ποτέ. Και όταν με έχουν ρωτήσει, έχω πει ότι έχω περάσει μια δύσκολη, περίεργη χρονιά, την οποία και άφησα πίσω μου, κρατώντας μέσα μου όλα αυτά που έπρεπε για να συνεχίσω πιο καλά, πιο δυναμικά, πιο όμορφα, πιο ήρεμα και πιο ήσυχα».

karavatou-spyropoulou.jpg

Η Δούκισσα Νομικού και ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα. Η καλλονή, το 2022, πέρασε με μεγάλες προσδοκίες την πόρτα του «Πρωινού», όμως άντεξε μόλις 14 ημέρες! Ο ΑΝΤ1, με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιούσε τότε την αποχώρησή της αναφέροντας: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από Το Πρωινό. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1». Το μοντέλο και ο εκρηκτικός οικοδεσπότης δεν «έδεσαν», με την πρώτη να πιέζεται και τον δεύτερο φυσικά να αντιδρά σε ο,τιδήποτε συνέβαινε και δεν ήταν σύμφωνος.

liagas-doukissa.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

05:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής διέταξε την απελευθέρωση του 5χρονου που συνέλαβε η ICE

04:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Οι σιίτες θέλουν πρωθυπουργό τον Νουρί αλ Μαλίκι

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Άλπεις: Ακόμη ένας σκιέρ χάνει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ αφήνει έναν νεκρό

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι 6 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ