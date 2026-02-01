«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

Τα δίδυμα στην TV είναι δύσκολο εγχείρημα, όσο κι αν κάποια έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία στο πέρασμα των ετών. Η μεταξύ τους χημεία, ο τρόπος που διαχειρίζεται ο καθένας τα όσα συμβαίνουν on air, αλλά κυρίως το πώς μοιράζεται ο τηλεοπτικός χρόνος και ποιο όνομα μπαίνει πρώτο στη μαρκίζα, έχει οδηγήσει πολλές φορές σε «διαζύγια», εντάσεις και κακές αναμνήσεις.

Με αφορμή τα όσα συζητιούνται τη φετινή σεζόν για τις σχέσεις Ιωάννας Μαλέσκου-Λάμπρου Κωνσταντάρα, αλλά και τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν με το «διαζύγιο» του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού στον ΑΝΤ1, θυμηθήκαμε περιπτώσεις που απασχόλησαν.

Όταν ο Χρήστος Φερεντίνος συνάντησε τη Σίσσυ Χρηστίδου, στον ΑΝΤ1, το 2012, όλα φαίνονταν ευοίωνα. Παρά την αρχική επιτυχία της εκπομπής «Πρωινό Παρέα», το μεταξύ τους στοίχημα δεν πέτυχε και οι δύο παρουσιαστές έκαναν να ξανασυναντηθούν 13 ολόκληρα χρόνια! Μάλιστα, η Κατερίνα Γκαγκάκη -που τότε βρισκόταν στο κανάλι του Αμαρουσίου- είχε αποκαλύψει ότι ο ένας πήγαινε από τη μία πλευρά στα διαλείμματα… ο άλλος από την άλλη! Τον Ιανουάριου του 2025, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχτηκε στο «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA τον επιτυχημένο παρουσιαστή λέγοντας: «Γιατί με ζόρισες τόσο; Γιατί δεν δίνεις συνεντεύξεις;»… Στη συνέχεια της κουβέντας, μάλιστα, η οικοδέσποινα θέλησε να ξεκαθαρίσει για τη φημολογούμενη κόντρα τους: «Τότε, η βασική μας διαφορά, γιατί μεταξύ μας δεν ήρθαμε ποτέ σε αντιπαράθεση, είναι ότι εσύ ήθελες να κάνεις μία εκπομπή διαφορετική από αυτή που ήθελα να κάνω εγώ… Εγώ τότε ήμουν στα πρωινά και στην ψυχαγωγία και εσύ μπήκες και ήθελες να κάνεις την εκπομπή, όπως γίνονται τώρα, με ειδήσεις, ενημέρωση».

Στο μακρινό 2006, τα στελέχη του ΑΝΤ1 επένδυαν σε ένα δίδυμο-φωτιά στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων. Νίκος Ευαγγελάτος και Έλλη Στάη ένωσαν τις δυνάμεις τους, όμως η εν λόγω συνεργασία κράτησε για λίγο αφού οι διαφορές ήταν αγεφύρωτες. Τα στελέχη αποδείχτηκε ότι επέβαλλαν τον δημοσιογράφο στη σιδηρά κυρία κι εκείνη με τη σειρά της αντέδρασε. Όπως παραδέχτηκε πολλά χρόνια μετά: «Αν τα ντουέτα δεν έχουν χημεία, καλό είναι να μην τα εκβιάζουμε. Ήταν ένα εκβιαστικό ντουέτο, εμένα με εκβίασαν απόλυτα, φαντάζομαι και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Κι εκείνος θα ήθελε να είναι μοναχός του».

Η συνεργασία της Κατερίνας Καραβάτου και της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, στον ALPHA, στην εκπομπή «Μες στην καλή χαρά»… μόνο χαρούμενη δεν ήταν! Η δεύτερη, πουλέν τότε του σταθμού, η πρώτη με αρκετά χιλιόμετρα στην πλάτη της, δεν βρήκαν ποτέ μια κοινή γραμμή πλεύσης, ωστόσο η σεζόν ολοκληρώθηκε με τα ρεπορτάζ να βοούν. Η Κατερίνα Καραβάτου, κάποια χρόνια μετά, αρκούνταν να πει: «Όταν επέστρεψα στον ALPHA και στο “Μες την καλή χαρά” παρέμεινα… περίπου μες στην καλή χαρά. Το σημαντικό ήταν ότι επανήλθα και μάλιστα σε αυτό το κανάλι. Φυσικά ήταν μια δικαίωση η επιστροφή μου, αλλά δεν ήταν μια εύκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά που νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκα όλα τα χαρακτηριστικά του Αιγόκερου, έκανα υπομονή, ήμουν κι επίμονη σε μια πολύ αξιοπρεπή και σταθερή στάση». Σε άλλη συνέντευξη είχε πει με υπονοούμενα: «Εγώ κρατάω μία θέση πάρα πολύ συγκεκριμένη σε όλους τους ανθρώπους που μου έχουν επιτεθεί μέχρι τώρα.. Δεν απαντώ ποτέ. Και όταν με έχουν ρωτήσει, έχω πει ότι έχω περάσει μια δύσκολη, περίεργη χρονιά, την οποία και άφησα πίσω μου, κρατώντας μέσα μου όλα αυτά που έπρεπε για να συνεχίσω πιο καλά, πιο δυναμικά, πιο όμορφα, πιο ήρεμα και πιο ήσυχα».

Η Δούκισσα Νομικού και ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη λίστα. Η καλλονή, το 2022, πέρασε με μεγάλες προσδοκίες την πόρτα του «Πρωινού», όμως άντεξε μόλις 14 ημέρες! Ο ΑΝΤ1, με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιούσε τότε την αποχώρησή της αναφέροντας: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από Το Πρωινό. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1». Το μοντέλο και ο εκρηκτικός οικοδεσπότης δεν «έδεσαν», με την πρώτη να πιέζεται και τον δεύτερο φυσικά να αντιδρά σε ο,τιδήποτε συνέβαινε και δεν ήταν σύμφωνος.

Διαβάστε επίσης