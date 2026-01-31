Μελάνια Τραμπ: Τι αποκαλύπτει για τη ζωή της το νέο ντοκιμαντέρ - Η φιλία με τη Μπριζίτ Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας της «Μελάνια» στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σπάνια έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η σύζυγός του απουσιάζει. Πού είναι λοιπόν η Μελάνια Τραμπ;

Ένα νέο ντοκιμαντέρ που δημιούργησε σε συμπαραγωγή η ίδια η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στοχεύει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Το «Melania: 20 Days to History» υπόσχεται στους θεατές μια εσωτερική ματιά στη ζωή της Μελάνια Τραμπ τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο του 2025.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολλούς επικριτές, οι οποίοι τονίζουν ότι η ημέρα κυκλοφορίας του ήταν «λανθασμένη», καθώς οι μαζικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη εντείνονται, λόγω των δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), όπως σχολιάζει το BBC.

Πέρα, όμως, από την πολιτική πλευρά των πραγμάτων, όσοι ήθελαν να μάθουν λίγα περισσότερα πράγματα για την προσωπική ζωή της Μελάνια Τραμπ μπορεί να βρουν το ντοκιμαντέρ μη ικανοποιητικό, καθώς μεγάλο μέρος του την δείχνει να παρευρίσκεται σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ωστόσο, μικρές στιγμές με τους πιο στενούς της φίλους προσφέρουν μια ματιά στο πώς η φημισμένη για την αινιγματικότητά της Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περνάει τις ημέρες της, κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του συζύγου της.

Ο αγαπημένος της τραγουδιστής είναι ο Μάικλ Τζάκσον

Από νωρίς στο ντοκιμαντέρ, η Μελάνια είναι σαφής ότι θέλει να δείξει στον αμερικανικό λαό «το ταξίδι μου από ένας απλός πολίτης σε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ».

Το «Melania» είναι μια συμπαραγωγή της ίδιας της Μελάνια και του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, και διανεμήθηκε από την Amazon MGM Studios. Το ντοκιμαντέρ είναι το πρώτο έργο του Ράτνερ από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo το 2017. Ο Ράτνερ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

The director of the "Melania" documentary is Brett Ratner. In 2017, as part of the #MeToo movement, six women, including actresses Natasha Henstridge and Olivia Munn, publicly accused him of sexual harassment and misconduct.

Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ διαδραματίζεται στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στην κατοικία του προέδρου στη Φλόριντα στο Μαρ-α-Λάγκο ή σε ταξίδια μεταξύ των δύο σπιτιών. Το ντοκιμαντέρ δεν δείχνει πολλά από τα εσωτερικά των δύο ακινήτων, μόνο τους χώρους όπου η Μελάνια συναντάται με το έμπιστο προσωπικό της, που αποτελείται από στιλίστες, διοργανωτές εκδηλώσεων και διακοσμητές εσωτερικών χώρων.

Σε πολλά σημεία, ο Ράτνερ παρεμβαίνει για να ωθήσει την Μελάνια να μοιραστεί περισσότερα για τον εαυτό της, όπως τι είδους μουσική της αρέσει. Όπως αποκαλύπτει, αγαπημένος της είναι ο Μάικλ Τζάκσον - ειδικά το τραγούδι «Billie Jean», το οποίο παίζει δύο φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας.

Ο προσωπικός της αγώνας

Η Μελάνια μιλάει για το θάνατο της μητέρας της, περιγράφοντας τη θλίψη της ως συντριπτική. Η Αμαλία Κνάβς πέθανε τον Ιανουάριο του 2024.

Στο ντοκιμαντέρ, η Μελάνια φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θλιμμένη κατά την διάρκεια της κηδείας του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ στην Ουάσινγκτον στις 9 Ιανουαρίου 2025, την επέτειο του θανάτου της μητέρας της. Όπως περιγράφει, καθόταν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσιγκτον, και σκεφτόταν την Κναβς, καθώς όπως δήλωσε «η αγαπημένη μου μητέρα θα είναι πάντα στο μυαλό μου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολιάζει στην κάμερα ότι η σύζυγός του πέρασε «δύσκολα» μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Μετά την κηδεία του Κάρτερ, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να πηγαίνει κατευθείαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στο Μανχάταν, για να ανάψει ένα κερί προς τιμήν της μητέρας της.

Η μητέρα της Μελάνια Τραμπ, Αμάλια Κναβς

Εμφάνιση έκπληξη της Μπριζίτ Μακρόν

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σπανίως στο ντοκιμαντέρ -σε σημαντικές εκδηλώσεις και σε λίγες ιδιωτικές στιγμές για να την επαινέσει για την δουλειά της Μελάνια, αλλά η εμφάνιση που προκάλεσε αίσθηση ήταν αυτή της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Το ντοκιμαντέρ έδειξε μια βιντεοκλήση μεταξύ της Μπριζίτ και της Μελάνια, όπου μίλησαν για τη συνεργασία τους στις πρωτοβουλίες της «Fostering the Future» και «Be Best», που εστιάζουν στην ευημερία των παιδιών.

Η Μελάνια Τραμπ και η Μπριζίτ Μακρόν AP

«Το επόμενο βήμα και ο επόμενος στόχος μου είναι να καλλιεργήσω σχέσεις και να συνεργαστώ με ηγέτες που έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμένα και να δημιουργήσω μια συμμαχία», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Και όταν το κάνω, ελπίζω να συμμετέχεις κι εσύ μαζί μου».

«Με μεγάλη μου χαρά. Θα πάω παντού μαζί σου. Έχουμε πολλά κοινά», απάντησε η Μακρόν.

Στην ταινία εμφανίστηκε επίσης η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας.

Η Μελάνια Τραμπ με την βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας AP

Συναντήθηκε με ισραηλινή όμηρο που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίστηκε και η Ισραηλινή Αβίβα Σίγκελ, η οποία κρατήθηκε για 51 ημέρες από την Χαμάς, πριν απελευθερωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησε η κυβέρνηση Μπάιντεν. Στο ντοκιμαντέρ, η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να παρηγορεί την Σίγκελ και την υπόσχεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσει να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι όμηροι, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της Σίγκελ, Κιθ.

«Ξέρω ότι μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του, αυτό θα είναι η προτεραιότητά του. Είμαι σίγουρη γι' αυτό», της είπε η Μελάνια Τραμπ.

Στο τέλος του ντοκιμαντέρ αναφέρεται ότι: «Η Μελάνια Τραμπ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση του Κιθ Σίγκελ μετά από 484 ημέρες ομηρίας στη Γάζα, μόλις 12 ημέρες μετά την ορκωμοσία του συζύγου της».

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τους απελευθερωμένους Ισραηλινούς ομήρους, Keith Siegel, Aviva Siegel και Iair Horn, στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 8 Απριλίου 2025. Pool

Η εμφάνιση του πατέρα της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ Κνάβς

Στο ντοκιμαντέρ, εμφανίζεται και ο πατέρας της Μελάνια, Βίκτορ Κναβς, να κρατά μια βιντεοκάμερα και να τραβάει την κόρη του στο παρασκήνιο δημόσιων εμφανίσεων.

«Ο πατέρας μου πάντα βιντεοσκοπούσε τις πιο ξεχωριστές στιγμές όταν ήμουν παιδί», είπε η Μελάνια Τραμπ. «Μου έδειξε τον κόσμο μέσα από το φακό του, αλλά και την ουσία του να ζεις τη ζωή με πάθος και σκοπό».

Ο πατέρας της Μελάνια Τραμπ, Βίκτορ Κναβς AP

Τι σκεφτόταν ακριβώς πριν μπει στην Ροτόντα του Καπιτωλίου για την ορκωμοσία

«Μπαίνοντας στην Ροτόντα του Καπιτωλίου, ένιωσα το βάρος της ιστορίας να συνυφαίνεται με το δικό μου ταξίδι ως μετανάστρια — μια υπενθύμιση του γιατί σέβομαι τόσο βαθιά αυτή τη χώρα», ακούγεται να λέει η Μελάνια. «Όλοι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τα ατομικά μας δικαιώματα. Μην τα θεωρείτε ποτέ δεδομένα, γιατί τελικά, ανεξάρτητα από την καταγωγή μας, αυτό που μας ενώνει είναι η ίδια ανθρωπιά».

Ως η πρώτη πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε ως Πρώτη Κυρία, η Μελάνια Τραμπ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον «δύσκολο» δρόμο της προς την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλά τη Μελάνια Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του στην Ροτόντα του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025. POOL AFP

«Ανακουφίστηκα όταν η ορκωμοσία μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο»

Αν και η μετακίνηση αυτή οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην Ουάσιγκτον την ημέρα της ορκωμοσίας, η Μελάνια Τραμπ είπε ότι προτιμούσε η διαδικασία να γίνει σε έναν κλειστό χώρο για λόγους ασφαλείας, μετά την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της τον Ιούλιο του 2024.

«Το να βρίσκομαι σε έναν πιο ασφαλή και κλειστό χώρο μου έδωσε μια σχετική ηρεμία», είπε.

Συνέβαλε στην ομιλία ορκωμοσίας του συζύγού της

Σε μια σκηνή προς το τέλος του ντοκιμαντέρ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κάνει πρόβα την ομιλία της ορκωμοσίας, ενώ η Μελάνια Τραμπ τον παρακολουθεί.

«Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», είπε.

«Και του ενοποιητή», πρόσθεσε η Μελάνια.

Η προσθήκη της συμπεριλήφθηκε στο τελικό σχέδιο της ομιλίας ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο Commander in Chief Ball, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

