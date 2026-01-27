Έκτακτο διάγγελμα από τη Μελάνια Τραμπ για τη Μινεάπολη - «Διαδηλώστε με ειρήνη»

Σε μια πολύ σπάνια κίνηση, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, έκανε έκκληση για να σταματήσουν τα επεισόδια στη Μινεάπολη

Δημήτρης Δρίζος

Έκτακτο διάγγελμα από τη Μελάνια Τραμπ για τη Μινεάπολη - «Διαδηλώστε με ειρήνη»
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απηύθυνε σπάνια πολιτικό μήνυμα την Τρίτη, ζητώντας «ενότητα» εν μέσω των εβδομάδων κοινωνικής αναταραχής στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Η Μελάνια, η οποία γεννήθηκε στη Σλοβενία και σπανίως εκφέρει δημόσια πολιτική άποψη, κάλεσε όσους διαδηλώνουν να εκφράσουν την απέχθειά τους για τη βία με ειρηνικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής της στο Fox & Friends, ενόψει της προώθησης ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, τόνισε: «Είμαι κατά της βίας, γι’ αυτό παρακαλώ, αν διαδηλώνετε, διαδηλώστε με ειρήνη».

Η Μελάνια Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο σύζυγός της, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είχε «μια πολύ καλή συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουολζ, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρεϊ, και ότι «εργάζονται μαζί ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη και να αποφευχθούν οι ταραχές».

Οι δηλώσεις της έρχονται καθώς η ένταση συνεχίζεται, κυρίως μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 37χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιβολής μεταναστευτικού νόμου στην πόλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας, ονόματι Άλεξ Πρέττι, που εργαζόταν ως νοσηλευτής εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ακολούθησαν μετά από παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων στη Μινεάπολη, γεγονός που πυροδότησε εκτεταμένες διαδηλώσεις και οργή σε εθνικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή αναφέρεται ότι ο διοικητής της Αμερικανικής Συνοριακής Περιπολίας Γκρεγκ Μποβίνο και κάποιοι από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες αναμένεται να αποχωρήσουν σύντομα από την περιοχή, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης και αντιδράσεων.

Καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή, ο κυβερνήτης και οι δημοτικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να ζητούν μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης και την αποκλιμάκωση της βίας, ενώ διάφοροι παράγοντες του δημόσιου βίου και της κοινωνίας πολιτών έχουν εκφράσει τη δική τους αντίδραση στα γεγονότα.

Και τα δύο περιστατικά που οδήγησαν σε θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη καταγράφηκαν σε βίντεο και προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από ομάδες που ερμηνεύουν διαφορετικά τα γεγονότα. Καθώς η κρίση συνεχίζεται, αυξάνονται οι διαφωνίες για τον τρόπο που οι ομοσπονδιακές αρχές αντιμετωπίζουν τις διαμαρτυρίες και την επιβολή του νόμου.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοϊμ, υπερασπίστηκε με σφοδρό τρόπο τους πράκτορες που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, χαρακτηρίζοντας τον Άλεξ Πρέττι «εγχώριο τρομοκράτη» σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στήριξε τον πράκτορα που πυροβόλησε και σκότωσε την Ρενέ Γκουντ, με βάση βίντεο που σύμφωνα με την κυβέρνηση δείχνει ότι εκείνη είχε χτυπήσει τον πράκτορα με το αυτοκίνητό της. Ωστόσο, στις δηλώσεις του για την υπόθεση του Πρέττι επέλεξε να μη δώσει παρόμοια άμεση στήριξη.

Αντίθετα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι διορίζει τον «μετανάστευσης τσάρο» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, για να αναλάβει την ηγεσία των επιχειρήσεων στη Μινεάπολη, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την Νοϊμ στο πεδίο της κρίσης. «Στέλνω τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα απόψε,» έγραψε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Χόμαν «δεν έχει εμπλακεί σε αυτή την περιοχή, αλλά γνωρίζει και συμπαθεί πολλούς από τους ανθρώπους εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρει απευθείας σε μένα.»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, ο Τραμπ προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά από μια συγκέντρωση στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα το βράδυ, όπου φέρεται να έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διαχείριση της Νοϊμ και να «ανέκρινε» τόσο εκείνη όσο και τον Κόρι Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρεται σε δημοσιεύματα ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η πολιτική κρίση έρχεται ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και η δημόσια οργή για το θάνατο του Πρέττι, ενός 37χρονου νοσηλευτή μονάδας εντατικής θεραπείας, αυξάνει τις πιέσεις στην κυβέρνηση για διαφάνεια και λογοδοσία.

