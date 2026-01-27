Μινεσότα: Βίντεο-ανάλυση καταγράφει καρέ-καρέ τα θανάσιμα λάθη των πρακτόρων - «Πού είναι το όπλο;»

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι ενώ είχε αφαιρεθεί από πάνω του το πιστόλι που έφερε στο ισχίο του

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Ο πράκτορας πυροβόλησε τον 37χρονο ενώ ένας συνάδελφός του είχε αφαιρέσει το όπλο από τον Πρέτι.

New York Times
Ο Άλεξ Πρέτι έγινε το Σάββατο (24/01) ο δεύτερος Αμερικανός πολίτης που χάνει τη ζωή του στα χέρια των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, με την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίζει ότι ο 37χρονος νοσηλευτής πλησίασε απειλητικά τους συνοριοφύλακες, «κρατώντας πιστόλι και με σκοπό να τους σφαγιάσει».

Ωστόσο, τα βίντεο που κατέγραψαν μάρτυρες του βίαιου περιστατικού έλεγαν μία εντελώς διαφορετική ιστορία, καθώς ο 37χρονος δεν είχε όπλο στα χέρια του, αλλά κινητό, και όταν τον πυροβόλησαν είχε αφαιρεθεί το πιστόλι από το δεξί ισχίο του.

Σε ανάλυση καρέ-καρέ του οπτικοακουστικού υλικού από τους New York Times αποτυπώνονται τα λάθη των πρακτόρων που πυροβόλησαν 10 φορές κατά ενός πολίτη ο οποίος δεν αποτελούσε απειλή για αυτούς ή άλλους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Περίπου 48 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς, ο 37χρονος φαίνεται να καταγράφει με το κινητό του την επικοινωνία μιας μικρής ομάδας πολιτών με πράκτορα, από το κέντρο του δρόμου.

Ύστερα, ενώ προσπαθεί να βοηθήσει μία γυναίκα που έσπρωξε ένας πράκτορας, κρατά το τηλέφωνό του στο ένα χέρι και σηκώνει το άλλο χέρι για να προστατευθεί από το σπρέι.

Τότε, 17 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς, οι πράκτορες αρπάζουν τον νοσηλευτή και προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος. Στο χέρι του εξακολουθεί να βρίσκεται το τηλέφωνό του.

11 δευτερόλεπτα πριν τους πυροβολισμούς, ο Πρέτι περιβάλλεται από μια ομάδα επτά πρακτόρων, μερικοί από τους οποίους τον έχουν ρίξει στο έδαφος. Ένας από τους πράκτορες, που φοράει γκρι παλτό, πλησιάζει με άδεια χέρια και αρπάζει τον Πρέτι, ενώ οι άλλοι αστυνομικοί τον κρατούν γονατισμένο. Ταυτόχρονα, ένας άλλος αστυνομικός χτυπά επανειλημμένα τον Πρέτι με ένα κάνιστρο σπρέι πιπεριού.

Μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν τους πυροβολισμούς, ο πράκτορας με το γκρι παλτό φαίνεται να τραβά ένα όπλο από κοντά στο δεξί ισχίο του Πρέτι. Στη συνέχεια, αρχίζει να απομακρύνεται από την συμπλοκή με το όπλο που αφαίρεσε.

Ταυτόχρονα, ένας άλλος πράκτορας βγάζει το όπλο του από τη θήκη του και το στρέφει προς την πλάτη του Πρέτι. Έπειτα, τραβάει τη σκανδάλη.

Δεν βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο του περιστατικού, ο πράκτορας που πυροβόλησε κατά του Άλεξ Πρέτι δεν βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο να δεχθεί σφαίρα από το πιστόλι του νοσηλευτή, καθώς βρισκόταν από πίσω του. Ταυτόχρονα, ο πράκτορας μπορεί να δει, καθώς είναι εντός του οπτικού του πεδίου, ότι ένας συνάδελφός του αφαίρεσε το πιστόλι από το ισχίο του 37χρονου, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν το αντιλήφθηκε.

Ο πράκτορας με το γκρι παλτό πέρασε τότε στην άλλη άκρη του δρόμου, ενώ ο Άλεξ Πρέτι έπεσε στο έδαφος από τους πυροβολισμούς.

Ένας άλλος πράκτορας, αυτός που χτυπούσε τον 37χρονο με το κάνιστρο νωρίτερα, βγάζει το όπλο του ενώ βρίσκεται σε απόσταση από τον Πρέτι και, μαζί με τον συνάλελφό του, ρίχνει ακόμα έξι σφαίρες κατά του νοσηλευτή, ενώ αυτός βρίσκεται στο έδαφος. Συνολικά πυροβόλησαν δέκα φορές σε πέντε δευτερόλεπτα.

Δύο πράκτορες πυροβολούν κατά του Πρέτι ενώ αυτός βρίσκεται στο έδαφος.

New York Times

«Πού είναι το όπλο;»

Μετά τους πυροβολισμούς ένας πράκτορας που έχει γονατίσει πάνω από το σώμα του Πρέτι ρωτά πού βρίσκεται το όπλο, δείχνοντας πως δεν είχαν καταλάβει όλοι τους ότι το πιστόλι είχε αφαιρεθεί από τον 37χρονο. Λίγες στιγμές αργότερα, ο συνάδελφός του με το γκρι παλτό τον ενημερώνει πως το έχει αυτός.

Οι πράκτορες τότε φαίνεται να παρέχουν ιατρική βοήθεια στον 37χρονο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, με μόνο 31 δευτερόλεπτα να χωρίζουν την πρώτη «φυσική» αλληλεπίδραση των πρακτόρων με τον Πρέτι από τον τελευταίο πυροβολισμό.

