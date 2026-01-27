Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

Η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων της κυβέρνησης των ΗΠΑ - ή ICE - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ο αριθμός των συλλήψεων από την ICE έχει διπλασιαστεί, οι διελεύσεις των συνόρων έχουν μειωθεί κατακόρυφα και ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το δίκτυο NBC News.

Αλλά η καταστολή έχει επίσης οδηγήσει σε μαζικές διαμαρτυρίες σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες έχουν γίνει βασικό στοιχείο της δεύτερης θητείας του Τραμπ μέχρι στιγμής. Οι εντάσεις έχουν επιδεινωθεί από τότε που η κυβέρνηση ανέπτυξε 2.000 πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη στις αρχές του έτους, και ακόμη περισσότερο από τους θανατηφόρους πυροβολισμούς από έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό της ποιήτριας Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι , νοσηλευτή σε ΜΕΘ. Τι είναι όμως η ICE, ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της και πώς έχουν κλιμακωθεί τα πράγματα;

Τι είναι η υπηρεσία ICE;

Η ICE είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής της Μετανάστευσης και των Τελωνείων των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για τις έρευνες και τις επιχειρήσεις απέλασης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εναντίον ατόμων που οι ΗΠΑ κρίνουν ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Πρόκειται για άτομα που ενδέχεται να έχουν περάσει από δικαστήριο μετανάστευσης και να έχει διαταχθεί η εγκατάλειψή τους από δικαστή. Θα μπορούσε επίσης να είναι κάποιος που έχει εισέλθει επανειλημμένα παράνομα στη χώρα, έχει παραμείνει ενώ έχει λήξει η βίζα του, ή κάποιος που έχει συλληφθεί και καταδικαστεί για ορισμένα εγκλήματα. Η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι το 70% των συλληφθέντων από την ICE έχουν ποινικό μητρώο.

Η υπηρεσία διαχειρίζεται επίσης ένα δίκτυο κέντρων κράτησης μεταναστών σε όλη τη χώρα, όπου κρατούνται άτομα ύποπτα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Η ICE ιδρύθηκε το 2003, αλλά οι δραστηριότητές της έχουν ενταθεί σημαντικά στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, με την κυβέρνηση να επενδύει 76,5 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο καλοκαίρι για να βοηθήσει στην επιτάχυνση του ρυθμού των απελάσεων - σχεδόν 10 φορές τον τακτικό ετήσιο προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορες της ICE;

Σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο, οι πράκτορες της ICE μπορούν να κρατούν, να ερευνούν και να συλλαμβάνουν άτομα που υποψιάζονται ότι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, χωρίς να χρειάζονται δικαστικό ένταλμα. Μπορούν επίσης να κρατούν και να ερευνούν άτομα που διασχίζουν τα σύνορα.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν «εύλογη και απαραίτητη βία» όταν κάποιος που υποψιάζονται ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα αντιστέκεται στη σύλληψη. Οι πράκτορες της ICE, όπως όλοι οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία υπό ορισμένες συνθήκες.

Ένα υπόμνημα του DHS από το 2023 αναφέρει ότι η θανατηφόρα βία μπορεί να χρησιμοποιηθεί «μόνο όταν είναι απαραίτητο» - όταν ο πράκτορας «πιστεύει ότι το άτομο που ασκεί τέτοια βία αποτελεί άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης» για τον ίδιο ή για άλλο άτομο. Οι πράκτορες της ICE δεν είναι αστυνομικοί και παρακολουθούν το δικό τους είδος ακαδημαικής εκπαίδευσης ως μέρος της εργασίας τους.

Μπορούν να συλλάβουν ανθρώπους στα σπίτια τους;

Είναι γενικά κατανοητό ότι οι πράκτορες της ICE δεν μπορούν να εισέλθουν σε μια κατοικία εκτός εάν έχουν ένταλμα υπογεγραμμένο από δικαστή. Αποτελεί προηγούμενο που περιγράφεται στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, με στόχο τον σεβασμό των συνταγματικών ορίων στις κυβερνητικές έρευνες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υποστηρικτές των μεταναστών, οι ομάδες νομικής βοήθειας και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις προτρέπουν εδώ και χρόνια τους ανθρώπους που φοβούνται τη σύλληψη να μείνουν σπίτι και να μην ανοίγουν τις πόρτες τους σε πράκτορες μετανάστευσης, εκτός εάν τους επιδειχθεί ένταλμα υπογεγραμμένο από δικαστή. Ωστόσο, ένα εσωτερικό υπόμνημα του ICE, με ημερομηνία 12 Μαΐου πέρυσι, που είδαν το NBC News και το Associated Press, φαίνεται να υπονομεύει αυτόν τον κανόνα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αντίθετα, αναφέρει ότι οι πράκτορες επιτρέπεται να εισέρχονται βίαια στο σπίτι ενός ατόμου χρησιμοποιώντας διοικητικό ένταλμα εάν ένας δικαστής έχει εκδώσει «τελική εντολή απομάκρυνσης» - μια δικαστική εντολή που σημαίνει ότι απαιτεί από ένα άτομο να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ. Το υπόμνημα αναφέρει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να «χτυπήσουν και να ανακοινώσουν» οι ίδιοι, στη συνέχεια να δώσουν στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό τον χώρο χρόνο για να συμμορφωθούν με την εντολή πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο εισβολής και να χρησιμοποιήσουν μόνο «την απαραίτητη και εύλογη ποσότητα βίας».

Η Whistleblower Aid, η οποία εκπροσωπεί τους πληροφοριοδότες που κοινοποίησαν το υπόμνημα στο Κογκρέσο, δήλωσε: «Αυτή η «πολιτική» αντιβαίνει στο μακροχρόνιο ομοσπονδιακό εκπαιδευτικό υλικό και τις πολιτικές επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν όλες τις ρίζες τους σε συνταγματικές αξιολογήσεις». Ένας εκπρόσωπος του DHS δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι παράνομα διαμένοντες στη χώρα μετανάστες στους οποίους έχουν επιδοθεί διοικητικά εντάλματα «έχουν υποβληθεί σε πλήρη διαδικασία και έχουν λάβει οριστική εντολή απέλασης από δικαστή μετανάστευσης».

Πράκτορες της ICE «ξαναγράφουν νόμους»

Οι πράκτορες της ICE επιβάλλουν πρωτοφανείς νόμους περί μετανάστευσης με τις ενέργειές τους στη Μινεάπολη, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τσάρλι Κούπερ. Δήλωσε στο Sky News ότι η καταστολή και τα ομοσπονδιακά μέτρα κατά της μετανάστευσης στην πόλη και στις ευρύτερες ΗΠΑ ήταν άνευ προηγουμένου.

«Αυτοί οι νόμοι ξαναγράφονται ή εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, καθώς οι ομοσπονδιακοί πράκτορες προσπαθούν να καταλάβουν ακριβώς πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν», είπε. «Και οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ειρήνης και της τοπικής τάξης, στρέφονται εναντίον τους».

Το γεγονός ότι οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν στις ένοπλες επιθέσεις στη Μινεάπολη ήταν Αμερικανοί πολίτες δημιουργεί «μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτήν που ήθελαν να έχουν ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του» για τις αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές τους, πρόσθεσε.

Τι εκπαίδευση παρακολουθούν οι πράκτορες της ICE;

Σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια από την επιπλέον κυβερνητική χρηματοδότηση που διατέθηκε στην ICE το καλοκαίρι προορίζονταν για προσλήψεις και στις 3 Ιανουαρίου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της ICE κατά 120%, ανεβάζοντας τον αριθμό των πρακτόρων από 10.000 σε 22.000.

Οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιβολής του Νόμου (FLETC) στο Μπράνσγουικ της Τζόρτζια, μαζί με άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Οι νεοσύλλεκτοι χωρίς υπόβαθρο στις αρχές επιβολής του νόμου υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα μάθημα 8 εβδομάδων με φυσική παρουσία στο κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί μετανάστευσης και τον χειρισμό όπλων, καθώς και τεστ φυσικής κατάστασης.

Το DHS αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά του προγράμματα διεξάγονται από έμπειρους αξιωματικούς και περιλαμβάνουν εκμάθηση δεξιοτήτων όπως: τεχνικές σύλληψης, αμυντικές τακτικές - όπου μαθαίνουν πώς να «προστατεύουν με ασφάλεια τον εαυτό τους και τους άλλους κατά τη διάρκεια δυνητικά βίαιων συγκρούσεων», τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων και αποκλιμάκωσης, εκτεταμένη εκπαίδευση σε πυροβόλα όπλα και σκοποβολή, πολιτική βίας και «ορθή χρήση βίας».

Αναφέρει επίσης ότι οι αξιωματικοί συνεχίζουν να υποβάλλονται σε «αυστηρή εκπαίδευση και καθοδήγηση κατά την εργασία» μόλις αποφοιτήσουν από την ακαδημία. Ορισμένοι πολιτικοί και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν υπονοήσει ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού της ICE υπό την κυβέρνηση Τραμπ ήταν βιαστική και ως εκ τούτου ελαττωματική.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Οκτωβρίου, το DHS είχε τοποθετήσει νεοσύλλεκτους της υπηρεσίας ICE σε πρόγραμμα εκπαίδευσης πριν από τον πλήρη έλεγχο τους και ότι περίπου 10 εξ'αυτών απολύθηκαν αργότερα για ποινικές κατηγορίες, επειδή δεν πέρασαν τα τεστ ναρκωτικών ή ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Ένας εκπρόσωπος του DHS δήλωσε σε απάντηση ότι τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν «ένα υποσύνολο υποψηφίων σε αρχικά μαθήματα βασικής ακαδημίας» και ότι οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι είχαν ήδη υπηρετήσει ως αξιωματικοί επιβολής του νόμου, αλλά εξακολουθούσαν να υπόκεινται σε ιατρικούς ελέγχους, ελέγχους καταλληλότητας και ελέγχους ιστορικού.

Ένα άλλο ρεπορτάζ του NBC News νωρίτερα αυτόν τον μήνα περιέγραψε πώς ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση βιογραφικών σημειώνει κατά λάθος ορισμένους υποψηφίους χωρίς εμπειρία ως αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Εκπρόσωπος του DHS το χαρακτήρισε «τεχνικό πρόβλημα» που διορθώθηκε γρήγορα και είπε ότι επηρέασε περίπου 200 προσληφθέντες, οι οποίοι στη συνέχεια παρουσιάστηκαν για την απαραίτητη πλήρη εκπαίδευση.

Σε ανακοίνωσή του στις 22 Ιανουαρίου, το DHS ανέφερε ότι «ψευδείς πολιτικοί και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να δυσφημούν τους αξιωματικούς της ICE, λέγοντας ψέματα στον αμερικανικό λαό και ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι για τη δουλειά που έχουν αναλάβει».

Πώς έχουν αυξηθεί οι εντάσεις στη Μινεάπολη

Οι ομοσπονδιακές επιδρομές κατά της μετανάστευσης εντάθηκαν πέρυσι, με στόχο κοινότητες σε περιοχές όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, η Νέα Ορλεάνη και το Πόρτλαντ του Όρεγκον. Έχουν οδηγήσει σε έντονες διαδηλώσεις και η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για να διαχειριστεί την πίεση του κοινού.

Από τις 5 Ιανουαρίου, χιλιάδες πράκτορες της ICE άρχισαν να αναπτύσσονται στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Μινεσότα , για να διεξάγουν αυτό που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αποκάλεσε τη «μεγαλύτερη επιχείρηση του DHS που έχει γίνει ποτέ». Στόχος, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία, ήταν η σύλληψη «απατεώνων, δολοφόνων, βιαστών και μελών συμμοριών».

Αυτό συνέβη μετά από ισχυρισμό ενός δεξιού διαδικτυακού influencer που ισχυρίστηκε ότι ορισμένες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας που λειτουργούν από Σομαλούς κατοίκους στη Μινεσότα είχαν διαπράξει απάτη στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Πολλά μέλη του κοινού βιντεοσκοπούν πράκτορες μετανάστευσης σε όλη την πόλη και καταγράφουν τις δραστηριότητές τους, εν μέσω καταγγελιών ότι καταχρώνται την εξουσία τους σε μια προσπάθεια καταστολής των μεταναστών.

Στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Αμερικανίδα πολίτη Ρενέ Γκουντ. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση ήταν πράξη αυτοάμυνας, υπονοώντας ότι η Γκουντ χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο για να του επιτεθεί. Ωστόσο, πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς και διαδηλωτές, έχουν απορρίψει αυτόν τον χαρακτηρισμό, με τους υποστηρικτές της να λένε ότι προσπαθούσε απλά να αποφύγει τον αστυνομικό.

Ο συμπατριώτης του Αμερικανός πολίτης Άλεξ Πρέτι, επίσης 37 ετών, σκοτώθηκε στη συνέχεια σε έναν άλλο πυροβολισμό από πράκτορα της ICE στις 24 Ιανουαρίου, καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Ο θάνατός του έχει πυροδοτήσει ακόμη περισσότερες διαμαρτυρίες, συζητήσεις και έντονες διαφωνίες σχετικά με την ανάπτυξη αξιωματικών της ICE και τις τακτικές τους.

