Μινεσότα: Πώς μία ακόμη δολοφονία μετατρέπει την καταστολή της μετανάστευσης σε εθνική αναμέτρηση

Η έξαρση ομοσπονδιακών δυνάμεων στη Μινεάπολη δοκιμάζει τις μακροχρόνιες αντιλήψεις για τα συνταγματικά δικαιώματα και την αυτοσυγκράτηση, την ανθρωπιά και την λογοδοσία που οφείλονται στους κυβερνώντες από εκείνους που τους κυβερνούν σε μια δημοκρατική κοινωνία, γράφει το CNN σε ανάλυσή του για τα γεγονότα στη Μινεσότα.

Επιμένοντας ότι οι λεπτομέρειες δύο δολοφονιών που εκατομμύρια Αμερικανοί είδαν σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα δεν έλαβαν χώρα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και υπονοούν ότι η αυθάδης εξουσία τους μπορεί να ασκηθεί ατιμώρητα.

Και προδικάζοντας και διαστρεβλώνοντας την τραγωδία αμέσως μετά, οι αξιωματούχοι έχουν προδικάσει μια έρευνα που θα διεξάγουν για ένα από τα πιο σοβαρά γεγονότα που μπορούν να συμβούν σε μια δημοκρατία: τη δολοφονία ενός πολίτη από τις κυβερνητικές αρχές επιβολής του νόμου.

Μια στιγμή εθνικής αναμέτρησης χτίζεται πάνω στις αρχές που είναι ενσωματωμένες στα ηθικά και νομικά θεμέλια της Αμερικής, οι οποίες θα εξυμνηθούν φέτος στους εορτασμούς της 250ής επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Η ένοπλη επίθεση στον Άλεξ Πρέτι έχει επίσης πιο πεζές πολιτικές επιπτώσεις. Είναι το τελευταίο περιστατικό που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ, με τα μειωμένα ποσοστά αποδοχής του στα περισσότερα ζητήματα, έχει χάσει το κοινό μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Η αμετανόητη αντίδραση της κυβέρνησης είναι επίσης ένα ακόμη σημάδι ότι μπορεί να είναι έτοιμη να αψηφήσει τις πολιτικές επιπτώσεις - ακόμη και σε ένα έτος ενδιάμεσων εκλογών - στην κούρσα της για να αλλάξει αμετάκλητα τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

Την Κυριακή υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα υποχωρούσε. Ωστόσο, το CNN ανέφερε ανησυχία μεταξύ αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την επιθετική και πολωτική προσέγγιση της υπουργού Κρίστι Νόεμ. Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα θα μπορούσε να είναι ευάλωτη σε περίπτωση που ο Τραμπ ακολουθήσει νέα πορεία.

Η τραγωδία του Σαββάτου έθεσε επίσης τους Δημοκρατικούς αντιμέτωπους με ένα νέο δίλημμα να εξισορροπήσουν τις έντονες απαιτήσεις των ψηφοφόρων της βάσης για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κυριαρχία τον Τραμπ, έχοντας παράλληλα περιορισμένη εξουσία στην Ουάσινγκτον. Το κόμμα ελπίζει να επικεντρώσει την προσοχή του στο μεγαλύτερο τρέχον μειονέκτημα του προέδρου - την κρίση προσιτότητας που δυσκολεύει τις εργαζόμενες οικογένειες.

Στο παρελθόν, οι Δημοκρατικοί είχαν δυσκολευθεί όταν ο Τραμπ τους επέκρινε ως αδύναμους στο θέμα του εγκλήματος και της μετανάστευσης και εχθρικούς προς την επιβολή του νόμου. Ωστόσο, η πολιτική ένταση είναι τόσο έντονη που ορισμένοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές ορκίζονται να μπλοκάρουν ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης στο τέλος της εβδομάδας.

Μια τραγωδία που έγινε εθνική σε μια στιγμή

Ο θάνατος του Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας και Αμερικανού πολίτη το Σάββατο κοινοποιήθηκε γρήγορα με φρικιαστικές, γραφικές λεπτομέρειες σε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. Για άλλη μια φορά, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, εξωτερικές ομοσπονδιακές δυνάμεις πυροβόλησαν έναν κάτοικο της Μινεσότα και επιδείνωσαν την εθνική πολιτική και κοινωνική κρίση.

Ενώ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η σημασία των γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η Μινεσότα θα μπορούσε να αποτελέσει μια καθοριστική στιγμή. «Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση προκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά με τις ομοσπονδιακές τακτικές και την λογοδοσία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, στην εκπομπή «State of the Union» του CNN την Κυριακή. «Στους Αμερικανούς δεν αρέσει αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή».

Η κυβέρνηση παραπονιέται ότι οι Δημοκρατικοί τοπικοί αξιωματούχοι δεν συνεργάζονται με 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες που εστάλησαν στη Μινεσότα δήθεν για να απελάσουν παράνομους μετανάστες με ποινικό μητρώο. Αναφέρει ότι οι διαδηλωτές που καταγράφουν τη δραστηριότητα των πρακτόρων τους θέτουν σε κίνδυνο και παραβιάζουν τον νόμο. Οι ισχυρισμοί των αξιωματούχων ότι «ταραχοποιοί» έχουν συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες μπορεί επίσης να περιέχουν κάποια αλήθεια.

Την Κυριακή, ο Τραμπ εξέδωσε μια σειρά από απαιτήσεις προς τους αξιωματούχους της Μινεσότα και απέδωσε την ευθύνη για τους θανάτους των Πρέτι και Γκουντ όχι σε επιθετικούς ομοσπονδιακούς πράκτορες, αλλά μάλλον στους Δημοκρατικούς. Έγραψε στο Truth Social ότι το κόμμα «έβαζε τους παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες πάνω από τους φορολογούμενους, νομοταγείς πολίτες και έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για όλους τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκλήθηκε από την δημοκρατική πολιτική».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δηλώνουν ορθώς ότι ένας λόγος για τον οποίο ο Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία το 2024 ήταν ότι οι Αμερικανοί απελπίστηκαν από την αποτυχία του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν να ασφαλίσει τα νότια σύνορα. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν τη ρητορική Δημοκρατικών ηγετών, όπως ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς και ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, εμπρηστική, που είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει επικίνδυνες εντάσεις.

Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ψηφοφόροι τάχθηκαν υπέρ ομάδων ένοπλων και μασκοφόρων πρακτόρων που περιφέρονται στους δρόμους της πόλης με SUV ή υπέρ ξαφνικών κλιμακώσεων που προκάλεσαν τον θάνατο δύο πολιτών. Ή ότι πιστεύουν ότι το συνταγματικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα πρέπει να περιοριστεί από μια κυβέρνηση που φαίνεται να έχει επιλέξει μια Δημοκρατική πολιτεία για ένα παιχνίδι εξουσίας.

Οι Αμερικανοί δεν έχουν επίσης υπογράψει τις φαινομενικές νέες διαβρώσεις των προστασιών της Τέταρτης Τροποποίησης κατά της παράλογης έρευνας, όπως ορίζεται σε υπόμνημα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων την περασμένη εβδομάδα. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που έχουν αρνηθεί την πρόσβαση των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου στους χώρους των πυροβολισμών και οι αξιωματούχοι της διοίκησης που έχουν σταματήσει ανεξάρτητες έρευνες για τους θανάτους εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις επί της κρατικής εξουσίας.

Ένα κρίσιμο πολιτικό ερώτημα τις επόμενες ημέρες θα είναι το κατά πόσον ακόμη και οι Αμερικανοί που υποστήριξαν τις σκληροπυρηνικές υποσχέσεις του Τραμπ για την ασφάλεια των συνόρων θα απορρίψουν την επιβολή αδίστακτης ομοσπονδιακής εξουσίας στις απελάσεις. Είναι πιθανό τα συγκλονιστικά περιστατικά όπως το Σάββατο - ή οι σπαρακτικές φωτογραφίες της κράτησης ενός 5χρονου μαθητή νηπιαγωγείου στη Μινεσότα την περασμένη εβδομάδα - να διαβρώσουν περαιτέρω τα πολιτικά του θεμέλια.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έκλεισε τα σύνορα, υποσχέθηκε να διώξει τους βίαιους εγκληματίες από τη χώρα μας», δήλωσε ο Στιτ στην Ντάνα Μπας του CNN στην εκπομπή «State of the Union». «Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με αυτό», συνέχισε. «Αλλά τώρα οι Αμερικανοί αναρωτιούνται: "Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα; Ποια είναι η λύση;" Πιστεύουμε στον ομοσπονδιακό σχεδιασμό και στα δικαιώματα των πολιτειών. Και σε κανέναν δεν αρέσει να έρχονται ομοσπονδιακοί στην πολιτεία του».

Κάλεσμα αφύπνησης

Αυτό το φάντασμα ομοσπονδιακής εξουσίας που κατάγεται από άλλες πολιτείες —με τρόπο που φαίνεται αντίθετος με το ρεπουμπλικανικό DNA της Αμερικής— προκαλεί πολλά ερωτήματα και εγείρει την πιθανότητα η δεινή θέση της Μινεσότα να γίνει δύναμη κινητοποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Η αίσθηση ότι επίκειται μία εθνική στιγμή λήψης αποφάσεων ενισχύθηκε από λεπτομερείς γραπτές δηλώσεις δύο Δημοκρατικών πρώην προέδρων. Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο Μπιλ Κλίντον δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια μιας ζωής, αντιμετωπίζουμε μόνο λίγες στιγμές όπου οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι πράξεις που κάνουμε διαμορφώνουν την ιστορία μας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μία από αυτές». Ο 42ος πρόεδρος πρόσθεσε: «Εξαρτάται από όλους εμάς που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας να σηκωθούμε, να μιλήσουμε και να δείξουμε ότι το έθνος μας εξακολουθεί να ανήκει σε Εμείς τον Λαό».

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα έγραψαν την Κυριακή ότι η δολοφονία του Πρέτι είναι «μια σπαρακτική τραγωδία. Θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ένα κάλεσμα αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως κόμματος, ότι πολλές από τις βασικές μας αξίες ως έθνος δέχονται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις».

Η βάση του Τραμπ - η οποία συσπειρώθηκε στην σκληρή ρητορική του για τη μετανάστευση το 2016 — θα υποστήριζε ότι η χαλαρή επιβολή των συνόρων παραβίαζε επίσης αυτές τις αξίες. Αλλά η καταστολή έχει να κάνει με κάτι περισσότερο από απλή μετανάστευση. Όπως οι δολοφονίες φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών στον Ειρηνικό και την Καραϊβική από το Πεντάγωνο και η προσπάθεια του Τραμπ να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, αποτελεί εκδήλωση ενός Λευκού Οίκου που ασπάζεται ολοένα και περισσότερο αθέμιτες τακτικές και απορρίπτει την ορθή διαδικασία προς όφελος της επίδειξης της δικής του ισχύος.

Η αντίδραση της κυβέρνησης στη δολοφονία του Πρέτι υπενθύμισε την αποδόμηση του χαρακτήρα, την απόδοση ευθυνών στο θύμα και τις διαστρεβλώσεις των γεγονότων που ακολούθησαν τον θάνατο της Γκουντ. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίφεν Μίλερ αποκάλεσε τον Πρέτι επίδοξο δολοφόνο» στο X. Ο αξιωματούχος της Συνοριακής Περιπολίας, Γκρεγκ Μποβίνο, δήλωσε ότι ο νεκρός εμφανίστηκε για να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς πράκτορες. Και η Nόεμ υπονόησε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον πυροβόλησαν σε άμυνα, φοβούμενοι για τη ζωή τους επειδή ήταν οπλισμένος.

Βίντεο δείχνουν πράκτορες να ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού τον Άλεξ Πρέτι πριν τον ρίξουν στο έδαφος. Ένας πράκτορας που φοράει γκρι μπουφάν φαίνεται να του αφαιρεί ένα όπλο λίγο πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Αποκτήθηκε από το CNN Σε μια φορτισμένη πολιτική στιγμή, είναι ωστόσο αντικειμενικά αλήθεια ότι αυτές οι απεικονίσεις δεν υποστηρίζονται από πλάνα κινητών τηλεφώνων που έχουν δει εκατομμύρια Αμερικανοί.

Αυτά τα ντοκουμέντα της νέας εποχής, όταν όλα ξετυλίγονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδηλώνουν ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κλιμάκωσαν την κατάσταση με τον Πρέτι, ο οποίος βιντεοσκόπησε τη δραστηριότητά τους, τον ανάγκασαν να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια πυροβόλησαν εναντίον του από κοντινή απόσταση, προφανώς αφού αφοπλίστηκε.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία ότι ο Πρέτι, ο οποίος είχε άδεια οπλοφορίας και δεν εμφανίστηκε σε κανένα βίντεο να κραδαίνει όπλο , έκανε οτιδήποτε άλλο εκτός από την άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την Πρώτη και τη Δεύτερη Τροποποίηση.

Σε συναισθηματικά φορτισμένες αντιπαραθέσεις μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των πολιτών, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην καταγράφεται στην κάμερα κάθε γωνία ή διάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έρευνες είναι τόσο σημαντικές σε δολοφονίες που αφορούν πράκτορες και αστυνομικούς. Αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε στον Άντερσον Κούπερ του CNN την Κυριακή ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν την πρόσβαση στον τόπο της δολοφονίας του Πρέτι στην κρατική ερευνητική υπηρεσία που διερευνά τους πυροβολισμούς των αρχών επιβολής του νόμου.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των Πατέλ και του Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, υποσχέθηκαν έρευνα. Ωστόσο, πρόκειται να διεξαχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας με τη βοήθεια του FBI. Έτσι, όπως και στην περίπτωση του θανάτου της Γκουντ, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν ήδη προδικάσει τις δολοφονίες και έχουν αρνηθεί τα οπτικά στοιχεία θα επιβλέψουν τα ευρήματα. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό ότι δεν θα στιγματιστούν πολιτικά.

«Αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που συμβαίνει»

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι είχαν στο μυαλό τους οι αστυνομικοί που εμπλέκονταν στην υπόθεση Πρέτι. Αλλά η ατιμωρησία που προσφέρθηκε αμέσως σε όσους σκότωσαν τη Γκουντ φαίνεται απίθανο να έχει εισάγει κάποιο αίσθημα αυτοσυγκράτησης μεταξύ των συναδέλφων τους. Η λογική υποδηλώνει ότι η άμεση υποστήριξη της κυβέρνησης σε αυτές τις επιθετικές τακτικές της ICE και της Συνοριακής Περιπολίας κάνει μόνο πιο πιθανές μελλοντικές τραγωδίες.

Η ανοιχτή άρνηση των γεγονότων που εκατομμύρια Αμερικανοί μπορούν να δουν να εκτυλίσσονται σε βίντεο, εν τω μεταξύ, φαίνεται να υπερβαίνει τα συνηθισμένα σκληρά πολιτικά πλαίσια. Αρχίζει να μοιάζει με έναν πρόεδρο που πιστεύει ότι απολαμβάνει ανεξέλεγκτη εξουσία και θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να επανεφεύρει την πραγματικότητα ενός έθνους του οποίου ηγείται.

«Θα πρέπει να τρομάξει το αμερικανικό κοινό το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ λέει ψέματα τόσο εύκολα, θα σου πει ψέματα κατάμουτρα, όταν μπορείς να δεις τα στοιχεία μόνος σου», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι στην εκπομπή «State of the Union». «Το γεγονός είναι ότι η Μινεάπολη είναι ουσιαστικά λιγότερο ασφαλής επειδή υπάρχουν η ICE και η CBP».

Ο Μέρφι υποστήριξε επίσης ότι οι βίαιες αντιπαραθέσεις μεταξύ κατοίκων της Μινεσότα και ομοσπονδιακών αξιωματούχων ήταν ένα χαρακτηριστικό και όχι ένα ανεπιθύμητο υποπροϊόν των πολιτικών του Τραμπ. «Είναι εκεί για να προκαλέσουν σύγκρουση. Είναι εκεί για να δημιουργήσουν χάος. Και δεν είναι μεμονωμένο στη Μινεάπολη», είπε. Το ερώτημα τώρα είναι αν τα πολιτικά θεμέλια του Τραμπ θα καταρρεύσουν μπροστά στη μέθοδο που εφαρμόζει για να διαμορφώνει εναλλακτικές αφηγήσεις — με τη βοήθεια μιας υπάκουης συντηρητικής μηχανής μέσων ενημέρωσης.

Ο Τραμπ έχει πει χιλιάδες ανακρίβειες ως πρόεδρος, κυρίως ισχυριζόμενος ότι οι εκλογές του 2020 ήταν κλεμμένες. Πρόσφερε την καλύτερη εξήγηση αυτής της πολιτικής μεθόδου τον Ιούλιο του 2018, όταν είπε στους υποστηρικτές του να μην πιστεύουν τα ρεπορτάζ σχετικά με τις εμπορικές του πολιτικές. «Απλώς θυμηθείτε, αυτό που βλέπετε και αυτό που διαβάζετε δεν είναι αυτό που συμβαίνει», είπε .

Διαβάστε επίσης