Μινεάπολη: Θύελλα αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της ICE

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο του Πράτι, διαδηλωτής δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο πράκτορα του ICE. 

Μινεάπολη: Θύελλα αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της ICE

Άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον 37χρονο Alex Pretti, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό αξιωματικού της Αμερικανικής Συνοριακής Φρουράς νωρίτερα την ίδια μέρα, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στο Μινεάπολις. 

Ο θάνατος του 37χρονου Άλεξ Τζέφρι Πρέτι στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE, έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο Πρέτι, αμερικανός πολίτης και νοσοκόμος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο βετεράνων της πόλης, έπεσε νεκρός το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, όταν πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE. Με την Πολιτεία πλέον να συνταράσσεται από διαδηλώσεις και νέα επεισόδια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο του Πράτι, διαδηλωτής δάγκωσε και έκοψε δάχτυλο πράκτορα του ICE.

«Αηδιαστικά ψέματα» λένε οι γονείς

Οι γονείς του, Μάικλ και Σούζαν Πρέτι, καταγγέλλουν «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ και απορρίπτουν κατηγορηματικά την εκδοχή ότι ο γιος τους αποτελούσε απειλή. Όπως δήλωσαν στο CNN, βίντεο από το σημείο δείχνουν τον Άλεξ Πρέτι άοπλο, με το κινητό στο δεξί χέρι και το αριστερό υψωμένο, την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει μια γυναίκα την οποία πράκτορες της ICE είχαν ρίξει στο έδαφος και ψέκαζαν με σπρέι πιπεριού.

Η επίσημη εκδοχή του DHS και τα βίντεο

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) υποστηρίζει ότι οι πράκτορες ενήργησαν «αμυντικά», κάνοντας λόγο για «βίαιη αντίσταση» από τον Πρέτι. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το DHS δημοσίευσε φωτογραφία ημιαυτόματου πιστολιού, ισχυριζόμενο ότι ανήκε στο θύμα και ότι είχε πρόθεση να επιτεθεί σε αστυνομικούς. Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται έντονα, καθώς νεότερα βίντεο που κυκλοφόρησαν δεν επιβεβαιώνουν ότι ο 37χρονος έφερε όπλο τη στιγμή των πυροβολισμών, αφού ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν είχε αφοπλιστεί από πράκτορα. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται να κάνει κίνηση με το χέρι του προς την άδεια πλέον θήκη του όπλου του.

Διαδηλώσεις και ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς

Την ίδια ώρα, η Μινεάπολη συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και φωνάζοντας το όνομα του νεκρού. Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα τέθηκε σε επιφυλακή, καθώς οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, επίσης αμερικανίδας πολίτη, από πυρά πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου.

Σύγκρουση ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχών

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, χαρακτήρισε την επίσημη εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών «ανοησίες» και «ψεύδη», ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ επανέλαβε ότι οι πυροβολισμοί ήταν «αμυντικοί». Σύμφωνα με το DHS, ο Πρέτι είχε ποινικό μητρώο, περιλαμβανομένων αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας και διατάραξης της τάξης, στοιχείο που επίσης προκαλεί αντιδράσεις για τη χρονική στιγμή που δημοσιοποιήθηκε.

Η παρέμβαση Τραμπ και η πολιτική πόλωση

Στο πολιτικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον δήμαρχο της Μινεάπολης και τον κυβερνήτη της Μινεσότα ότι «υποκινούν εξέγερση», υποστηρίζοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες «αναγκάστηκαν να προστατευτούν» χωρίς επαρκή στήριξη από την τοπική αστυνομία. Αντιδράσεις προκάλεσαν και δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατηγόρησε τις τοπικές αρχές ότι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ICE.

Κρίση στο Κογκρέσο και κίνδυνος shutdown

Η υπόθεση έχει πλέον μεταφερθεί στο Κογκρέσο. Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, με επικεφαλής τον Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μετά τις 30 Ιανουαρίου. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ζητούν δημόσια ακρόαση για τον ρόλο της ICE, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση βαθαίνει.

