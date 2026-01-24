«Bράζει» η Μινεάπολη: Πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

Το χρονικό της αιματοχυσίας - Πολιτική πόλωση και συγκρούσεις στους δρόμους - Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

«Bράζει» η Μινεάπολη: Πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μινεάπολη βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας σφοδρής πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης, μετά το νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 37χρονο κάτοικο της πόλης, πυροδοτώντας ένα κύμα οργάνωσης που οδήγησε σε άμεσες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Το χρονικό της αιματοχυσίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:15 π.μ. στη διασταύρωση της Λεωφόρου Nicollet και της 26ης Οδού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικό υλικό που εξετάζει το δίκτυο WCCO, ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνονται να περικυκλώνουν έναν άνδρα στο έδαφος. Στο βίντεο διακρίνεται ένας πράκτορας να χτυπά επανειλημμένα τον άνδρα με το όπλο του, πριν ακουστούν οι μοιραίοι πυροβολισμοί.

Το θύμα, ένας 37χρονος Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hennepin Healthcare, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο άνδρας ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας , γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρούς των ομοσπονδιακών αρχών.

Αντικρουόμενες εκδοχές και «θολό» τοπίο

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η υφυπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν υποστήριξε ότι οι πράκτορες διεξήγαγαν «στοχευμένη επιχείρηση κατά παράνομο μετανάστη», όταν ο 37χρονος τους πλησίασε κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι 9mm. Κατά την εκδοχή του DHS, ο άνδρας «προέβαλε βίαιη αντίσταση» και ο πράκτορας πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, και ο Αστυνομικός Διευθυντής, Μπράιαν Ο'Χάρα, εμφανίστηκαν επικριτικοί, τονίζοντας πως οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν «ελάχιστες πληροφορίες» . Ο Δήμαρχος Φρέι, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε πως είδε βίντεο με πράκτορες να «ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου έναν δημότη μας» και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του από την πόλη.

Πολιτική πόλωση και συγκρούσεις στους δρόμους

Η νέα αυτή δολοφονία, που έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων της ICE , έχει μετατρέψει τη νότια Μινεάπολη σε εμπόλεμη ζώνη . Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους ομοσπονδιακούς, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς απαίτησε η έρευνα να περάσει στα χέρια των πολιτειακών αρχών, τονίζοντας ότι «το κράτος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη». Στον αντίποδα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τομ Έμερ υπεραμύνθηκε των πρακτόρων, κατηγορώντας τη ρητορική των τοπικών ηγετών ότι «ενθαρρύνει τους εγκληματίες» και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των οργάνων της τάξης.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Truth Social μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στη Μινεάπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού. πολίτη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξήγηση με την πομπώδη, την επικίνδυνη και την αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Μια πόλη υπό πολιορκία

Η ατμόσφαιρα στη Μινεάπολη είναι αποπτική. Οι Κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο των διαδηλώσεων περιγράφουν ένα αίσθημα ανασφάλειας και κατάληψης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Είμαστε υπό επίθεση από αυτή τη διοίκηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε μια 55χρονη κάτοικος, ενώ ο Διευθυντής Ο'Χάρα παραδέχθηκε πως η κατάσταση «δεν είναι βιώσιμη».

*Με πληροφορίες από cbsnews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:23ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0: «Ανάσα» για τους Λαρισαίους, κυνηγούν θαύμα πλέον οι Σερραίοι

22:14LIFESTYLE

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αναπολούν τις «υπερόχες αναμνήσεις» με τον γιο τους, Μπρούκλιν

22:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

21:44WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πέντε οφέλη όταν το καταναλώνετε πριν τον ύπνο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη: «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση»

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): «Χρυσός» σκόρερ ο Γιόβιτς, ήρωας ο Στρακόσα!

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, στην Κωνσταντινούπολη

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, το μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Κέρδισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κέρλινγκ... φορώντας φούστα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

20:34LIFESTYLE

Ερωτευμένη ξανά η Dakota Johnson: Το τρυφερό ραντεβού με τον σύντροφό της, Role Model - Φωτογραφίες

20:23ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που συνδέουν το έργο στον Υμηττό με την τραγωδία στη Γλυφάδα»

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεφαλογιάννη επανέρχεται στο θέμα της ρύθμισης για τη συνεπιμέλεια και αισθάνεται δικαιωμένη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη: «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ