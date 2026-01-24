«Bράζει» η Μινεάπολη: Πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

Η Μινεάπολη βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας σφοδρής πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης, μετά το νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν 37χρονο κάτοικο της πόλης, πυροδοτώντας ένα κύμα οργάνωσης που οδήγησε σε άμεσες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Το χρονικό της αιματοχυσίας

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:15 π.μ. στη διασταύρωση της Λεωφόρου Nicollet και της 26ης Οδού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και οπτικό υλικό που εξετάζει το δίκτυο WCCO, ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνονται να περικυκλώνουν έναν άνδρα στο έδαφος. Στο βίντεο διακρίνεται ένας πράκτορας να χτυπά επανειλημμένα τον άνδρα με το όπλο του, πριν ακουστούν οι μοιραίοι πυροβολισμοί.

Το θύμα, ένας 37χρονος Αμερικανός πολίτης χωρίς ποινικό μητρώο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hennepin Healthcare, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο άνδρας ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας , γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρούς των ομοσπονδιακών αρχών.

Αντικρουόμενες εκδοχές και «θολό» τοπίο

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η υφυπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν υποστήριξε ότι οι πράκτορες διεξήγαγαν «στοχευμένη επιχείρηση κατά παράνομο μετανάστη», όταν ο 37χρονος τους πλησίασε κρατώντας ημιαυτόματο πιστόλι 9mm. Κατά την εκδοχή του DHS, ο άνδρας «προέβαλε βίαιη αντίσταση» και ο πράκτορας πυροβόλησε φοβούμενος για τη ζωή του.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, και ο Αστυνομικός Διευθυντής, Μπράιαν Ο'Χάρα, εμφανίστηκαν επικριτικοί, τονίζοντας πως οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν «ελάχιστες πληροφορίες» . Ο Δήμαρχος Φρέι, εμφανώς συγκλονισμένος, δήλωσε πως είδε βίντεο με πράκτορες να «ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου έναν δημότη μας» και κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του από την πόλη.

Πολιτική πόλωση και συγκρούσεις στους δρόμους

Η νέα αυτή δολοφονία, που έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων της ICE , έχει μετατρέψει τη νότια Μινεάπολη σε εμπόλεμη ζώνη . Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους ομοσπονδιακούς, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς απαίτησε η έρευνα να περάσει στα χέρια των πολιτειακών αρχών, τονίζοντας ότι «το κράτος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη». Στον αντίποδα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τομ Έμερ υπεραμύνθηκε των πρακτόρων, κατηγορώντας τη ρητορική των τοπικών ηγετών ότι «ενθαρρύνει τους εγκληματίες» και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των οργάνων της τάξης.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Truth Social μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στη Μινεάπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού. πολίτη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξήγηση με την πομπώδη, την επικίνδυνη και την αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Μια πόλη υπό πολιορκία

Η ατμόσφαιρα στη Μινεάπολη είναι αποπτική. Οι Κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο των διαδηλώσεων περιγράφουν ένα αίσθημα ανασφάλειας και κατάληψης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Είμαστε υπό επίθεση από αυτή τη διοίκηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε μια 55χρονη κάτοικος, ενώ ο Διευθυντής Ο'Χάρα παραδέχθηκε πως η κατάσταση «δεν είναι βιώσιμη».

*Με πληροφορίες από cbsnews

Διαβάστε επίσης